中國青年沒頭路 大學校長稱勿挑三揀四

中國青年就業成為執政者一大難題與社會隱憂。紐約時報報導，現今中國大學應屆畢業生被告誡不能「挑三揀四」，否則「機會轉瞬即逝」。

紐約時報今天報導，中國西南方的重慶城市科技學院今年的畢業典禮上，畢業生接受到的不是受鼓舞追求夢想的豪言壯語，而是要學會面對嚴酷、現實的忠告。

該校校長黃宗明在今年6月對著9,000多名學生說，「對工作不能好高騖遠、挑三揀四」，「機會轉瞬即逝」。

中國城鎮16至24歲人口的失業率在6月份已上升到21.3%，創歷史新高。隨著7月大學畢業生求職者正式投入市場，預計這一數字會再攀升。

這令原本已經黯淡的就業市場再進一步惡化。

報導指出，政府讓大學管理者的工作表現與找到工作的學生百分比做掛鉤。政府鼓勵校方高層走訪企業、尋找就業機會，有的學校還出現學生在校方壓力下，用假的工作機會來安撫校方。

報導訪問浙江一所大學的就業輔導員朱女士說，「上級向學校施壓，學校只能向員工施壓」。湖北一所大學的就業輔導員徐女士則說，領導用他們輔導過的學生就業率給輔導員排名，並且要求他們在每月的會上更新學生的就業訊息。

徐女士說，她在走訪企業時試圖說服僱主招收比他們需要的人數更多的畢業生。

她說，她會督促學生盡快接受公司提供的工作機會，並告訴他們必須在畢業日前向學校提交與公司簽定的就業協議。

徐女士指出，她每天都在對有些學生沒找到工作感到不安。

在中國成都一所大學修讀財務管理專業的23歲王同學說，她在申請100多個職位沒有成功後，就決定報考公務員。

王同學指出，她的輔導員叫她無論如何也要交一份假的公司應聘書來，並威脅她若不交會影響她去政府工作的前景。

王同學說，她拒絕那樣做。

中國教育部今年6月要求學校和地方官員「以責任感和緊迫感」幫助畢業生找工作，並說這是黨和政府高層最關心的問題。

中國教育部要求大學黨政幹部走訪企業，為畢業生找尋機會。

另外，湖南省教育廳近日下發通知，要求學校對找到兼職工作或自由職業的畢業生超過20%做出解釋。

四川省則表示，將考慮撤銷該省大學連續2年就業率低的專業。

眼下中國向年輕人傳遞更多的訊息是，在選擇工作時不要過於挑剔，要在艱苦的環境中鍛鍊毅力。中共總書記習近平就表示，年輕人應主動到邊遠地區從事艱苦工作，要「自找苦吃」。

不過，報導指出，隨著接受高等教育的年輕人越來越多，他們的期望與現有崗位不匹配，因為中國經濟還沒有創造出足夠多的高薪白領工作。

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