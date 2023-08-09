桂碧園欠鉅額債 謝金河預言：陸1體系慘了

中國大陸房地產開發商桂碧園近2日因傳出無力支付2,250萬美元債的消息，當日股價大跌15%，同業股價也跟著跳水，財信傳媒董事長謝金河表示，這讓他想到1997、1998年台灣房地產崩盤的往事，他預期，中國大陸房地產噩耗頻傳，恐重蹈90年代的台灣病，隨著銀行體質弱化，拖累經濟表現，中國大陸的房地產危機很快就會撞擊金融體系。

中國大陸房地產又掀波瀾，謝金河以「樹倒可能壓垮龍王廟」為題發表他的評論。謝金河提到，桂碧園消息傳出當日，先前已揭露財報，股票恢復交易的融創中國、恆大物業、恒大汽車股價也跌到零頭；剛剛完成增資的雅居樂股價也從17.84跌到0.99；此外，這個房市全面崩跌的現象最近也蔓延到香港，李嘉誠系統的房地產集團率先砍價7成求售，已經掀開冰山一角，接下來香港貴不可攀的房市會開始鬆動，過去股價在高檔的九龍倉、新世界、新鴻基地產、恆基地產，很多股價已經腰斬。

謝金河指出，恆大、桂碧園一個集團債務超過2兆人民幣，這已經是「債可敵國」的景象，桂碧園創辦人楊國強父女都當過首富，如今卻無力償還債務；事實上。這些公司早就應該破產清算，但在中國共產黨特殊體制下，這些公司該倒卻不能倒。

謝金河分析，銀行不良資產比率一定快速升高；房地產的危機最後一定是由銀行承擔，最近公布的中國四大國營銀行不良放款率，中國銀行7.23%、工商銀行6.14%、農業銀行5.48%、建設銀行4.36%，銀行的逾放比正快速上升，銀行及壽險公司股價下跌。

謝金河表示，中國大陸的房地產危機讓他想到1997、1998年台灣房地產崩盤後，2000年陳水扁上台為銀行打消2兆台幣呆帳的往事；他也透露，2018年就提到中國大陸房地產危機會引發90年代的台灣病，銀行體質弱化，進一步拖累未來經濟表現。

謝金河預言，現在中國大陸房地產市場的惡耗災難會頻傳，成為經濟新常態，大家可以回想一下，台灣是怎樣走過那段坎坷崎嶇的歲月？中國房地產業的危機很快會撞擊金融體系。

（旺得富理財網 李澍）

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