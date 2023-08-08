習近平將訪南非 出席金磚峰會

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）7日表示，中國國家主席習近平8月下旬將訪問南非，22日至24日將出席該國舉辦的金磚五國（BRICS）峰會。本次峰會主要議題之一，預計討論多國申請加入金磚國家合作機制。

外媒引述拉馬福薩表示，將於22日於南非首都普利托利亞與習近平會面，雙方預計討論深化兩國關係，並簽署多項合作備忘錄。隨後登場的金磚峰會，預計有巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、印度總理莫迪（Narendra Modi）親自出席，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能以視訊方式與會。

人民日報6日引述中國駐南非大使陳曉東刊文指出，習近平3次對南非進行國事訪問，此前，雙邊元首於2022年11月舉行疫後首次實體會晤，強調加強「一帶一路」倡議與「南非經濟重建和復甦計劃」對接，加深貿易、投資、能源等領域合作。

中美博弈愈演愈烈之際，南非金磚特使Anil Sooklal於2日表示，美國施加巨大壓力，要求停止使用中企華為的設備，但華為多年來為南非提供大量培訓和技術轉讓機會，因此南非不會屈服於美方壓力。

金磚峰會方面，本次會議預計將聚焦組織擴容議題，中國大力支持擴容，卻傳出巴西和印度不同意，目前提出加入申請的國家包括孟加拉、伊朗、阿根廷和沙烏地阿拉伯。