經商環境風險太高 投資中國資金驟減

美中貿易衝突、中國監管打壓、商業政策不確定性充斥等情況重創在中國經商信心，分析指出，外商在中國投資意願低落，直接投資中國資金驟減，這將使人民幣承擔較大匯率壓力。

路透社報導指出，據中國國家外匯管理局數據，中國第2季外國直接投資（FDI）降為49億美元（約新台幣1557億元），是有紀錄以來最低水平；這與美中關係緊張、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛清零、中國監管民營企業等有關。

流入中國資金驟減恐使人民幣匯率波動壓力加大。報導引述美國榮鼎諮詢（Rhodium Group）中國市場研究總監萊特（Logan Wright）意見指出，外國直接投資大多時候不是匯率關鍵波動因素，因為通常每年有50億元至1000億美元盈餘；不過以現在狀況來看，投資數額確實有了很大的調整。

多名企業領導人和諮詢顧問也說，出於對於政治風險擔憂，投資策略會有些調整改變；另有分析師指出，外國直接投資金額下滑很大原因是對於美中衝突、中國與西方國家緊張關係的風險評估。

「我沒有任何一個客戶想要在中國投資」，專營國際商業貿易的Buchalter律師事務所股東拉米格（John Ramig）在報導中指出，每名客戶都希望出售他們在中國的業務，或是尋找替代選擇，這個戲劇性變化與5年前截然不同。

中國國家外匯管理局最新數據顯示，今年以來，中國的銀行對外直接投資美元購買量持續超過對外投資人民幣購買量，導致資金連續6個月流出。中國商務部數據顯示，今年1至5月實際使用外國直接投資下降5.6%，創3年來最大跌幅。

報導強調，有許多企業正在做出退出中國或避免增加在中產能的決定，不過也有些公司未完全脫離中國；一家襪業廠商負責人說，考慮把位於長江三角洲生產線轉到祕魯，不過新地點產出商品的品質和價格仍遠遜於在中國的工廠。