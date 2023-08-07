陸房地產巨頭陷危機 又一骨牌恐倒下

曾經極度風光長達20年的中國房地產業遭逢困境已是眾所周知，房地產開發商財務困境甚都算不上什麼新聞。在中國房地產市場走弱大約3年後，連合同銷售額最大的房地產開發商都陷入信心危機，股票債券價格連續重挫，表明這個行業的困境已根深蒂固，而真正的解決方案仍然遙不可及，最痛苦的時候還遠遠未到。

《華爾街日報》在一則深度報導中指出，過去一周中國房地產巨頭碧桂園的股票和債券價格大幅下跌，該公司2024年1月到期美元債券的交易價格僅及其名義價值的25％，而6月中旬時它的比例為81％，因此原訂用於籌募資金的配股計畫被迫取消。

報導指出，上個月傳出中國政府將出台更多寬鬆措施，曾短暫提振房地產市場的信心，但很快被現實打臉。據克而瑞（China Real Estate Information）的資料，7月份中國百強房地產開發商的合同銷售額同比銳減33％，碧桂園7月份的合同銷售額同比下降了60％，令人震驚。

銷售額驟降意味著用於償債和推動項目完工的現金流減少，碧桂園今年將有近20億美元的債券到期或被要求提前贖回。雖然它一向被認為是實力較強的民營開發商，但現在的房地產市場低迷，沒有哪一家開發商是真正安全的，民營開發商尤其如此。

報導表示，中國政府支持房地產行業推出一些包括降低購房門檻在內的新舉措，似乎也不太可能有多大的幫助。在恒大集團首次瀕臨崩塌近2年之後，即使是最大的開發商都可能遇到麻煩，這一事實會讓潛在購房者缺乏信心。

報導認為，目前殘酷的現實是，要想迅速扭轉市場形勢而又不催生另一場房地產泡沫，恐怕不是一件容易的事。房地產的炒作多年來一直支撐著房地產市場，掩蓋了中國疲弱的人口結構。現在房地產不景氣和政府缺乏支持政策，讓房地產永遠上漲的想像已不復存在。

高盛指出，今年中國城市住房需求將從2017年的1,800萬套降至1,100萬套。過去10年，中國的開發商平均每年建造約1,300萬套住房，以目前未開發土地和未完工項目在內房地產庫存價值約9兆美元，若按今年預期合同銷售額計算，需要4.8年才能消化完畢。

報導說，這對中國房地產開發商來說，這一輪房市熱潮猶如一波雲宵飛車行情，但是餘波將持續很長時間，或許還沒有到最痛苦的時候。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中國房地產業又一塊多米諾骨牌可能倒下

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