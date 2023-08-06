巨災頻傳 標普示警大陸保險業

大陸京津冀地區近日發出140年來最大暴雨，造成嚴重災損。標準普爾全球評級指出，接下來恐會有更多極端天氣，提醒大陸的財產險和意外傷害（P/C）險業者，應特別注意巨災事件頻率上升對承保業務所帶來的風險，北京暴雨事件可說是對大陸保險公司敲響了警鐘。

此次暴雨帶給北京產險索賠金額累計達人民幣（下同）1.66億元，標普全球評級表示，這還只是統計到8月2日。兩年前河南省洪澇事件造成大陸單次保險損失120億元，已創下新紀錄，對保險行業綜合成本率之總體影響大約為1.0％。本次北京暴雨應沒有那麼嚴重，且與洪水相關的保險索賠仍然很少，但預計事件應會帶來巨災保險的需求提振。

大陸保險市場僅次於美國，為全球第二大，由於保險市場滲透率低，估計成長空間更大。標普全球評級長期關注大陸保險業者的信用趨勢，也發現大陸保險業和其他市場類似，普遍受到疫情期間面對面銷售面臨的限制，導致壽險公司新業務利潤率下降。

標普全球評級表示，疫情解封放寬限制後，推動線下銷售和新業務的開展，讓壽險業優先在今年出現信用趨勢逐步回歸平穩，預估今、明年利潤率將趨穩。相對上，產險業的處境原本就相當艱困，標普全球評級信用分析師陳雯雯指出，通常在今年第三季出現的「災難季節」尚未結束，「更多的極端天氣事件可能會擠壓產險業的承保業績，相關的保險理賠也可能增加業者的挑戰」。

以洪水災害為例，標普指出，京津冀地區暴雨事件的主要索賠將是汽車保險，而且車險在防疫解封後交通水平恢復正常，大陸車險索賠已有增加。隨著極端天氣變得更加頻繁，預計大陸財產保險公司將審查其保留的巨災風險和再保險安排。此外，再保險成本上升，也可能會削減產險業的保險利潤，業者將需薄利多銷以實現業務價值的累積。

大陸官方為減少惡劣天氣造成的經濟影響，標普研判，地方政府和保險部門之間將進行更多合作，為居民及其資產提供保護。