陸網路科技業退燒 成私募基金燙手山芋

曾經因大力投注中國市場獲得豐厚利潤而風光一時的私募股權基金，現在遇上大問題了。美國財經媒體報導，投資於中國的主要私募股權投資公司的美元融資已幾乎枯竭，中國網路科技業淘金熱潮退去，很難再輕鬆賺取巨額利潤。中國企業越來越難在香港和美國上市，讓許多私募股權基金的缺少獲利了結的策略，中國基金的回報情況也令投資者失望。

《華爾街日報》報導說，專注於中國市場的私募股權投資公司正面臨著幾年前難以預見的挑戰，財經訊息提供商Preqin的數據顯示，2023年上半年，那些至少有一半資本投資於美元計價的中國私募股權基金僅募集了14億美元，比上年下降了約89%。同期，全球私募股權募資額下降了約15%。

報導說，過去因低利率與債券市場低回報率而格外熱門的風險投資，隨著美國利率上揚而結束了十多年的榮景。主要在中國投資的私募股權公司還面臨多種障礙，包括中國經濟復蘇乏力、股市估值下滑以及國際投資者越來越不願意將資金投入中國資產等問題。

私募股權公司的模式並不複雜：它們籌集資金，然後購買幾年後價值可能升高的公司的股份，在這些公司上市或被收購時獲利了結。在中國近幾的科技熱潮中，這種模式曾經幾乎穩賺不賠。但現在已不再如此。

中國網路公司曾是利潤豐厚的投資標的，私募股權有很大比例投資這類公司，但在2020年底中國政府對網路業開展整頓後，許多網路公司的估值大幅下降。例如2020年螞蟻集團計畫上市時，其估值過3000億美元。許多私募股權基金都打算在它上市時大賺一筆，不料中國政府在最後一刻叫停了螞蟻上市進程，網路科技業開始進入寒冬，TikTok的所有者字節跳動擱置了IPO計畫。

據數據分析公司Burgiss估計，2022年，包括風投基金在內的中國私募股權投資基金的平均年回報率為負5.6%。這是自2008年全球金融危機以來的最低水準。由於需求大幅下降，一些中國私募基金經理人已停止在美國籌集資金，而中美緊張局勢也是一大阻礙因素。

媒體曾報導說，拜登政府正準備發出行政命令阻止美國對中國和其他一些國家的風投和私募股權投資。美國國務院已要求美國大學的基金披露或剝離中國資產，其中許多捐贈基金是以中國為投資重點的私募股權投資基金擔任的重要出資方。

私募股權公司自身的投資者對中國前景的看法也日趨悲觀。去年底專業市調機構的調查數據指出，只有不到1/5的受訪者認為中國私募股權市場是新興市場中的最佳機會，一年前這一比例為46%，2020年為55%，呈現逐年加速下滑趨勢。

文章來源：中國已成為私募股權投資公司的燙手山芋

（中時新聞網 盧伯華）

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