前景黯淡？大陸價值投資正是時候

大陸結束清零後，經濟成長率一度回升，但上半年數據遜於預期，市場逐漸看淡大陸經濟展望。

聯博認為，影響上半年大陸市場投資情緒偏低的主要原因有二。第一，大陸市場的消費信心不足。由於過去三年充滿不確定性，許多中小企業現在都還在擔心，不確定政府接下來會推出哪些措施。加上數十個月來大陸政府雖陸續公布許多刺激政策，卻沒有持續跟進，因此削弱市場信心。

第二，房地產業仍疲弱。從大陸政府2020年的「三條紅線」規定之後，私人地產商幾乎倒閉，倖存下來的企業，規模也只剩過去的不到一半。從過去的經驗來看，房地產走勢止跌回穩之後，通常半年內房地產價格就會開始回漲，地產商開始買地、蓋房子，有水泥、鋼鐵等原料需求，就會帶動產業鏈。

然而，即使2023年第一季成交量增加，但開發商仍在休養生息，沒有買地也就看不到對經濟的拉抬作用。

值得注意的是，大陸民眾買房投資節奏趨緩。過去20年，民眾投資房地產的報酬比銀行定存高，一有閒錢就投入，但現在不敢投資房地產、股市又賺不了錢，錢就存在銀行，過去以買房作為儲蓄配置的觀念可能正在改變。

前景看似黯淡，但聯博認為，大陸經濟恢復是漸進式的，並非崩盤，只是速度比市場預期地慢。在混亂的經濟情況當中，價值投資為何變得格外重要？過去一年，大陸價值股表現比成長股還亮眼（如下圖）。

除此之外，即使過去幾年大陸市場充滿挑戰，外國投資人仍持續進入大陸市場，從機構投資人的北上資金來看，2023年還是呈現淨流入。

長期而言，A股中長期表現可望勝過境外市場。理由是：一，境外市場如港股和美國存託憑證（ADR）還是需要仰賴境外資金，升息影響之下流動性愈來愈緊；但A股資金主要來自一般散戶，過去兩年民眾因為無法出門消費累積了大約人民幣8兆元的超額儲蓄，一旦市場信心回穩，這些閒置資金可望成為「火藥」。

二，地緣政治風險。境外市場一旦出現地緣政治風險，投資資金就會撤走，因此波動較大，A股的敏感度相對較低。

三，A股股票組成較多元。A股有一些消費性類股，港股則是網路股為主。

聯博認為，大陸股市評價相對具有吸引力，無論是MSCI中國指數或是MSCI中國A股指數，目前評價都已低於十年平均；此外，預估企業盈餘有望優於新興市場和成熟市場國家，對長期投資人而言，布局時機已浮現。

（聯博集團中國股票投資組合經理John Lin）