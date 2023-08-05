青山等陸鎳企 擬插旗LME

大陸多家鎳生產商傳正積極規劃於倫敦金屬交易所（LME）推出鎳產品，一方面冀望拓展國際銷售管道，另一方面在提高產量的同時也能創造更多利潤。據稱，包括全球最大鎳生產商青山集團，以及電池材料製造商聚泰新材、廣德環保和茂聯科技等都有意申請。

界面新聞報導，上海鋼聯不銹鋼事業部鎳分析師樊見苑證實上述動態，表示多家鎳生產企業正在向LME申請鎳產註冊交割資格。

報導指出，鎳企之所以加速海外步伐，主要是上海鋼聯在2023年3月推出新政，不僅縮短新款鎳產品的等待時間，並允許經過三個月的定期樣品檢測就可成為LME的註冊品牌，較先前的六～九個月流程大幅縮短，等於為新的鎳產品開出「快速上市通道」。

先前已有兩家大陸鎳企在LME進行了品牌註冊，分別為金川集團、煙台凱實工業，並已獲LME通過，目前LME鎳交割品牌中的陸企由此增至三家。值得注意的是，這是2022年LME歷經鎳價劇烈波動後，逐步恢復鎳交易量的計畫一部分。

2022年3月初，青山集團為了避險對沖，在LME放空20萬噸鎳期貨，但因俄烏克戰爭突然爆發，俄鎳遭制裁出貨困難，導致LME基準鎳價在短短一日內從每公噸3萬美元瞬間飆升至10萬美元，暴漲約2.4倍，青山集團因此遭遇史無前例的逼空危機。之後LME突然暫停鎳交易，市場傳出青山透過各種管道調度現貨以進行交割，終度過危機。

上海有色網分析指出，2023年年初，大陸企業的精煉鎳生產利潤高達每公噸人民幣（下同）7萬元，但隨著更多供應進入市場，6月時的利潤已下滑至2～3萬元。

樊見苑分析，如果LME可交割的大陸鎳品牌增加，有利於大陸鎳產品的出口，於鎳企而言可拓展銷售管道，也有助於穩定LME鎳市場交易。