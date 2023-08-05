管濤：陸H2經濟增速 料回穩

中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤認為，大陸經濟增速將在第三、第四季逐月站穩回升，要穩住增長才能穩住預期，財政政策和貨幣政策都還有空間，包括積極使用政府專項債、繼續降準降息等。

澎湃新聞報導，管濤認為，下半年穩經濟的最大挑戰在於管理預期。他指出，市場預期轉弱已講了兩年，現在更重要的應是穩住增長才能穩住預期，提振信心。其次，面對經濟下滑壓力，應有效防範化解房地產市場、地方政府債等重點領域的風險。三是外部環境更趨複雜嚴峻，在經濟、政治方面給經濟運行帶來了諸多干擾。

從宏觀政策來看，管濤認為，財政政策和貨幣政策常年處於正常空間，目前還有施展餘地。財政政策上，7月底的中央政治局會議並未如市場期待的提高赤字率、發行特別國債等措施，主要是年初批准的預算還未充分利用。地方政府專項債上半年的額度只用了60％，相較於2022年上半年就用了90％以上，顯然還有使用空間。特別是下半年著重穩投資方面，更需依賴政府投資來帶動社會投資。

貨幣政策上，管濤直言，存款準備金率和政策性利率都留有一定的餘地。下一步或可綜合運用存款準備金率、公開市場操作、中期借貸便利（MLF）等貨幣政策工具來保持流動性合理充裕。同時，還可透過貸款利率市場化改革的政策，引導降低企業的實際融資成本。

對於近期人民幣再度轉弱，管濤分析，2023年人民幣走勢主要仍取決大陸疫後經濟恢復的情況。他解釋，2023年前七個月，美元整體偏弱，但人民幣匯率有漲有跌，正是和大陸經濟復甦進度有關。下半年隨著大陸經濟社會活動常態化，供需缺口的進一步彌合，再加上穩增長政策進一步發力，只要經濟持續回穩，將對人民幣起到支撐作用。

展望經濟走勢，管濤認為，由於上年基期較低的緣故，2023年第二季年增率6.3％應是2023年的高點。預期第三、第四季GDP的年增率將較第二季有所回落；但以月增率來看，可望逐步回升。主要是隨著就業改善、收入增加、消費動能增長，供需將更加趨於平衡，有助經濟平穩發展。