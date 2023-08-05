港房市巨震 長實7折拋售新建案

香港首富李嘉誠創辦的長江實業旗下新建案：親海駅II於3日公布首次銷售價格列表，其中最便宜的開放式格局住宅扣除18％折扣後，每平方英尺價格僅港幣13,810元，與周邊中古屋相比便宜3成，房價回到七年前。消息一出，震撼香港地產圈。

由於李嘉誠投資眼光精準、資本運作靈活，近年來光是減持Zoom美股、郵儲銀行港股，至少套現港幣22.22億元。李嘉誠旗下長實折價拋售新建案，引發市場高度關注。

券商中國報導，親海駅II位於九龍油塘東源街，距離香港島只有一站地鐵。平均來看，親海駅II首批132戶打折後的每平方英尺價格約港幣14,997元，可能是2016年以來香港市區房價最低的新建案。有香港民眾認為，這是以屯門的價格買靠近港島的海景房。

與近年來該區域新上市的建案相比，親海駅II的價格優勢較大。例如2022年，由保利置業及尚嘉控股合作的油塘高超道朗譽，首批128戶，打折後的每平方英尺價格港幣17,938元。2020年，由五礦地產開發的油塘崇信街蔚藍東岸，首批138戶，每平方英尺價格港幣17,688元，都比親海駅II的平均售價高出約15％。

長江實業執行董事趙國雄以「平爆價」來形容親海駅II的售價。趙國雄表示，希望該建案能反映民眾買房或換房、改善居住環境，地產商有責任以「不用賺盡，不用賺多」的態度解決民眾居住問題。

市場分析，親海駅II公布的首次銷售價格列表，如同「炸彈」打破中古屋主的心理防線，可能衝擊中古屋市場價格。實際上，近年來長實一直有「向香港房市投放深水炸彈」的舉動，這次大幅折價拋售的原因可能是：長實想減持房地產資產以回收資金，可能有其他的投資報酬率跑贏房地產。

至於看待香港目前房地產市況？長實董事會主席李澤鉅日前表示，與三年前相比，目前利率下跌的可能性較高，走勢較為明確。地價也已跌至接近政府的成本價，與前幾年相比，地價再跌的可能性較低。

里昂近日分析，長實2023年上半年淨利年減20.1％至103.31億港幣，若撇除已終止經營的業務，則年減5％。里昂下調長實2023財年～2025財年的房地產銷售預測，並把長實港股目標價從港幣56元，調降至港幣46.5元，維持「跑贏大盤」評等。