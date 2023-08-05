陸貨在美國排名掉了！謝金河曝驚人內情

美中兩大經濟體脫鉤效應浮現！中國大陸今年上半年對美出口貿易額大減，被墨西哥、加拿大超越，失去美國最大貨物進口國地位。財信傳媒董事長謝金河表示，美國正默默調整供應鏈，不知不覺中把供應鏈從大陸移出去，勢必增加大陸失業率，房地產泡沫危機。

謝金河在臉書以「從地緣政治到地緣殺戮」為題發文，指出美中角力從2017年川普祭出貿易戰，到了拜登時代的科技戰、金融戰，再到俄羅斯入侵烏克蘭進一步延伸的政治選邊站。

到今年7月，從荷蘭ASML限制先進製程EUV（極紫外光）曝光機到一般製程的DUV（深紫外光）曝光機，日本限制23項化學材料及設備輸中，到美國全面管制AI、量子科學到中國投資，而中國也對鍺、鎵及無人機採取出口管制。

謝金河認為，美中雙方劍拔弩張，已從過去幾年來的地緣政治進入地緣殺戮的階段。

他指出，這兩天，大摩調降中國A股評等，從2000年以來，美國華爾街的投資銀行都是資金流入中國的啦啦隊，這些投行報告沒有一個敢唱壞中國，而他們從中國得到的IPO及其他融資個案，像四大銀行上市，他們簡直賺翻了。

最近美國證監會調查貝萊德及明晟MSCI指數公司有提供假訊息誤導投資人之嫌。現在大摩開了一槍，率先看淡A股，這個效應值得留意。

謝金河強調，接下來世界經濟會從地緣殺戮中出現新的變化，首先日本及印度在不知不覺間大起。美國正默默調整供應鏈，最近美國公布前三大進口來源國，墨西哥、加拿大已經超越中國，這個供應鏈在不知不覺中從中國移走，勢必增加中國失業率，房地產泡沫危機跟著來，接下來地方債、消費及投資問題百病齊發。

（中時新聞網 吳美觀）

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