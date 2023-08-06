大陸8日公布進出口數據 恐持續低迷

大陸海關總署將於8日公布7月外貿數據，市場分析師普遍認為，由於全球需求持續低迷，對大陸出口構成壓力，預估7月的進出口數據仍將維持負成長。

邁入2023年之後，除了年初因為大陸防疫政策剛剛鬆綁，製造業產能和庫存集中釋放，使得外貿數據出現短暫反彈，但3月以來外貿表現轉趨疲弱。

大陸海關數據顯示，6月份以美元計價出口年降12.4％，連續2個月下跌，並創2020年2月以年來最大跌幅，進口下降6.8％，貿易順差為706.2億美元。大陸6月進出口跌幅皆大於市場預估，今年上半年，大陸有4個月出口下跌，主要原因與高通膨及地緣政治衝擊全球需求有關。

另外，可視為外貿數據先行指標的製造業PMI，7月數據表現低迷。財新7月中國製造業PMI為49.2，比6月低1.3，為時隔兩個月再次進入50以下的景氣收縮區間。其中，7月新出口訂單指數大幅降至2022年10月以來新低。統計局公布的7月官方製造業PMI雖升至49.3，比上月升0.3，但仍陷於景氣收縮區間。統計局表示，海外需求不足仍是大陸企業面臨的主要困難。

大陸海關發言人呂大良在6月外貿數據公布後指出，外需減弱對大陸外貿的直接影響仍在持續，但大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。大陸商務部對外貿易司司長李興乾在7月19日在記者會上也指出，展望今年下半年，外貿確實面臨很多不確定、不穩定和難預料的因素，經濟因素和非經濟因素相互交織，形勢極為嚴峻。

路透日前引述凱投宏觀(Capital Economics)分析指出，全球商品需求低迷，將持續對大陸出口構成壓力，預計出口在年底觸底之前將進一步下跌。