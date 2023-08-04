反洗錢？上證監將對大摩與長江證等抽檢

上海證監局將對摩根士丹利等展開現場檢查

綜合陸媒4日最新報導，上海證監局近日啟動上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢、投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，本周一公布將對摩根士丹利證券和長江證券承銷保薦開展現場檢查。

值得注意的是，稍早，摩根士丹利將大陸股票評級下調至「與大市同步」，稱投資者應利用政府的刺激經濟承諾引發的反彈先行獲利。

綜合外電3日報導，摩根士丹利分析師在一份報告中表示，寬鬆措施如果乏力平淡，可能不足以讓股價持續上漲。此外，他們表示，市場情緒重新關注大陸的結構性挑戰，包括地方政府問題和失業問題，這些問題仍然缺乏詳細的解決方案。

大摩指出，鑑於穩定經濟增長和支持民營部門的立場更加明確，7月份的中共中央政治局會議發出更多鴿派訊號。然而，分析師認為投資者的信心仍然非常脆弱，且投資者對3月份以來相當乏力或平淡的寬鬆措施感到失望，仍不願大規模預先配置。

大摩稱，其他關鍵問題，包括大陸陷入困境的房地產業以及中美地緣政治緊張局勢，也需要改善才能吸引可持續的資金流入。

事實上，投行高盛7月4日下調部分陸資銀行股票評等，曾引發大陸產官學界高分貝反駁。當時在高盛發表研究報告後，大陸國家金融監督管理總局已和幾家大型銀行進行溝通，建議適當回應，但未給出具體指導意見。

Fortune Insight引述外媒報導，大陸國家金融監督管理總局要求銀行回應高盛一事，反映出隨著大陸經濟放緩，官方對於負面市場評論的敏感度日漸提升。

在這份報告中，高盛指出，大陸國有大行的地方債風險敞口過大，因此下調部分銀行股票的評等，從「中性」或「買入」，降至「賣出」。其中，工商銀行、農業銀行的評等被降至「賣出」。

高盛指出，投資者擔憂，這些銀行對地方政府日益惡化的債務敞口過大，一旦地方債崩潰，銀行將首當其衝。高盛認為，大陸國有六大銀行為降低中小銀行面臨的風險，可能會承擔起更多的地方債負擔。這將導致國有大行2023年的股利收益率下降2個百分點。

高盛並指出，由於盈利增長疲軟與資本充足率要求較高，這些國有大行的股利支付目標，可能面臨越來越大的壓力。

高盛的報告引發市場熱議，部分投資者批評高盛唱空大陸銀行業。為此，高盛火速澄清，強調報告僅提及12家大陸銀行，只涵蓋目前A股上市銀行股約3成，其中給5家「賣出」、4家「買入」、3家「中性」投資評等，並非唱空大陸銀行業。

然而，高盛的澄清仍無法平息眾怒。大陸投行中金公司報告指出，與常見的市場印象不同，中金認為國有大行盈利能力並不差，並提出國有大行具備更低的槓桿、更高的資產回報率、安全資產占比更高等八大優勢。大陸官媒證券時報7日則發文力挺本土銀行，直指「基於悲觀假設看空我國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀」，更點名高盛有唱空嫌疑。

獲得高盛「中性」評等的招商銀行10日發表聲明，直指高盛的判斷對部分投資者產生一定的誤導，並反駁高盛報告中關於招行資產品質方面的分析。西南財經大學全球金融戰略實驗室主任方明表示，高盛的報告邏輯看似很完整，但其實充滿臆測。

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