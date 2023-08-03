人行救經濟 降準箭在弦上

為刺激銀行放貸以重振經濟，並緩解即將到期的政策性貸款等導致的市場流動性趨緊，近期愈來愈多金融市場人士預期，最快本月，中國人民銀行就會下調主要銀行的存款準備金率（降準）。

人行於4日上午10點將與發改委、財政部、稅務總局舉行聯合記者會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」情況，市場關注人行會否釋放降準訊號。

人行上次降準是在今年3月，當時全面降準1碼（不含已執行5％存款準備金率的金融機構），釋放流動性約人民幣（下同）5,000億元。該次降準後，金融機構加權平均存款準備金率約7.6％。

綜合媒體報導，大陸約4,000億元的政策性貸款（中期借貸便利MLF）將於8月15日到期，該數值是今年1月以來最高金額。此外，到今年底，人行一年期MLF總計2.65兆元到期，這超過今年前7月到期的1.75兆元。

報導指出，這些貸款到期時，金融機構需要還給人行，除非人行採取行動向銀行間市場增加流動性，否則銀行能運用及放貸的資金會減少。報導還指出，雖然展延到期的貸款可釋放流動性，但降準也有一樣效果，甚至更好，因為對銀行而言，成本更低且能一次性釋放大量流動性。

除MLF到期壓力高，中信固收分析師明明表示，8月一般存款往往季節性多增，銀行繳準壓力或有所抬升，同時在要求專項債提前發行背景下，政府債發行、財政性存款增長等可能對流動性市場形成一定的「抽水」，8月可能存在一定的流動性缺口。8月流動性缺口可能在3.07兆元左右，處於年內次高水準。

明明表示，8月MLF到期規模為4,000億元，11月為8,500億元，因此下半年若降準，這兩個月份的可能性相對更高。若進一步考慮MLF存量已經接近歷史高位，而即使納入MLF到期，8月流動性缺口規模也明顯大於11月，加上在以滿足信貸增長需求、呵護流動性市場合理充裕的目標下，數量端寬貨幣工具更有可能提前實施，因此判斷第三季降準的可能性更高。

民生證券譚逸鳴指出，預計8月銀行體系資金減少3,650億元，或形成一定的流動性缺口，而在寬信用持續推進下，信貸投放加速或消耗超儲，再考慮到8月地方債發行放量，加上下半年MLF到期規模較大，或對資金面產生一定擾動。由此推測人行降準的窗口越來越近，有不低的機率在8、9月降準一次，幅度為0.5個百分點。

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