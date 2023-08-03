陸將限制未成年上網時數 網路科技股嚇跌

中國網信辦近日公佈未成年限制使用手機草案，18歲以下用戶將禁止於晚上10點至次日淩晨6點使用智慧手機上網，並針對不同年齡段的未成年使用者限制每日使用智慧手機的時間長度。消息傳出後，多家中國網路與科技公司股價暴跌。

中國互聯網訊息辦公室（網信辦）公佈的《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》草案指出，為了讓未成年人減少網路沉迷和不良資訊影響，將把各網站平台自2019年起陸續推行的「青少年模式」擴大為智慧設備供應商、應用程式商店均須配合推出的「未成年人模式」，規範3至18歲的未成年網路使用行為。

草案要求智慧設備供應商推出「未成年人模式」程式，禁止18歲以下用戶於晚上10點到早上6點間上網，另針對不同年齡段的未成年人，設下每日使用總時長的限制。此外，也將允許父母管理、審核、豁免未成年兒女觀看的內容。16歲至18歲未成年人使用智慧手機的時間限制每天2小時；8歲至16歲每天則限制在1小時內。

這些規範並不包含保障人身安全的應急類、提供網課的教育類、或計算測量等適合未成年人使用的工具類應用程式。

據《路透》報導指，此一指導方針草案公佈後，中國多家科技公司的股價在香港午後交易中下跌——中國影音平台嗶哩嗶哩、快手分別下跌了6.98%、3.53%，社交網路應用程式微信背後的騰訊控股則收盤下跌了2.99%。

英國《金融時報》引述專注研究電商產業的海豚智庫負責人李成東的話說，中國網信辦推出這份草案可能是因為先前的措施沒有達到預期效果，因此推出更詳細、更徹底的規定。但他認為，「現在的孩子太聰明了，這些規定可能很難執行。」一位短視頻的產品經理也認為網信辦的規範「過於理想化，很難實施」，若嚴格執行，很多網路從業人員將會失業。

上海申倫律師事務所律師夏海龍對《路透》表示，相關規範將令中國各大網路公司十分頭疼，配合這些新規定要付出許多額外的成本，如果違反規定，風險很大，很多網路公司可能考慮直接禁止未成年人使用他們的網路服務。

《德國之聲》指出，中國政府近年來非常關注年輕人的近視率和網路成癮問題，2021年始限制18歲以下的網路遊戲玩家使用時間不得超過每週3天、每天1小時，相關規定對騰訊等網路遊戲巨頭造成了巨大打擊。而就在網信辦提出這份草案前不久，北京才發出信號，表示已結束對中國科技行業長達數年的監管打壓，並將支持科技業者的發展。

文章來源：中國擬限制兒少使用手機：每天最多2小時

文章來源：China looks to limit children to two hours a day on their phones

（中時新聞網 盧伯華）

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