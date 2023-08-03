財新中國7月服務業PMI 回升至54.1

財新中國服務業景氣度略有回升。7月財新中國服務業PMI升至54.1，較6月份升0.2個百分點。7月綜合產出指數下降0.6個百分點至51.9，為2023年2月來最低。

分項數據顯示，服務業供需維持擴張。7月服務業經營活動指數微升，新訂單指數在擴張區間反彈，但外需擴張勢頭明顯放緩，當月新出口訂單指數降至近7個月最低，僅略高於榮枯線。部分受訪企業表示，海外經濟前景不明，對服務業出口形成一定制約。

服務業就業情況繼續改善，7月服務業就業指數連續第六個月位於擴張區間，且升至3月來最高，主要是因為市場供求兩旺，服務業企業增加用工以擴大產能。不過目前仍不足以消化在手訂單，服務業積壓工作量仍在增加。

服務業企業仍對市場前景保持樂觀，但7月經營預期指數在擴張區間降至長期均值以下，為近8個月來最低。部分企業預期未來一年內海內外經濟將好轉，其他企業則對當前全球經濟環境疲弱感到憂慮。

專家表示，7月服務業和製造業冷熱不均是突出特徵，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中央政治局會議定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前，貨幣政策對於供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。

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