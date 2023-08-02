政策指引優於預期 中國A50指數強力翻漲

回顧過去一個月，A股原本溫吞的走勢在近日出現明顯改變，尤以大型藍籌股表現亮眼。觀察上綜指數近一個月漲幅約2.78％，深綜指數上漲0.99％，而代表滬深兩市大型藍籌股的「富時中國A50指數」，近一個月漲幅明顯超前，大漲約6.51％左右，最新點位約在13,300點附近。對比近兩個月美國S＆P500指數大漲超過9％的態勢來看，A股已有急起直追的味道，且就日線和周線的技術圖表來看，出現了「破底翻」，意味著市場短線底部支撐並不弱。

大型陸股表現最優，主要顯示出其政策受惠的特性。中共中央政治局會議7月24日召開，較過往時點來看，略微提前。國泰投信認為，這是為了要讓會議設定出更為積極的下半年宏觀政策基調。果然會中首次提出「活躍資本市場、提振投資者信心」、「調整優化房地產政策」、「制定一攬子化債方案」等多項關鍵利多信號，近期可望在房地產、財政領域推出更有力的支持措施來改善經濟運行。

細觀政治局會議內容，其指出需求不足是當前大陸經濟運行面臨的重要挑戰，因此也時隔三年重提宏觀調控要「加強逆周期調節」，並結合結構性改革舉措。再加上貨幣調控方面，人行繼上月降準後，下半年仍有望再度降準、降息，加上美國財長葉倫訪中、美中高層頻繁互動，促使人民幣匯率止穩回升等等，均有助陸股繼續反彈，預期未來仍可維持正面看待陸股後市表現。

特別值得一提的是，過往在會議中，極罕見提及資本市場作為，亦在本次被提出。會議指出將從投資端、融資端、交易端等方面全方位推動，推出如降低印花稅、A股的T＋0交易機制、加快海外首次IPO註冊程序、加快在大陸境內股票掛牌上市，以及放寬併購規定等等，對於穩定市場信心應可能起到作用。此外「化債方案」係指「有效防範化解地方債務風險」，降低地方政府財政負擔，並強調加快第三季地方專項債發行速度，預期下半年財政刺激力道會越來越強。

最新經濟活動表現上，大陸製造業活動仍呈現萎縮，經濟復甦依然承壓。7月份官方製造業採購經理指數為49.3，略高於前月的49，但製造業活動仍連續第四個月低於榮枯線，表明經濟復甦仍面臨壓力，但也見緩步改善。惟仍屬疲弱的總經數據，反而提升未來官方政策有所應對的預期，一旦有新刺激舉措推出，市場亦將見到快速反應。

整體來說，A股投資人仍緊盯相關單位是否推出有效政策或落地施行，現階段積極進場陸股意願並不算太高。但在新的殺手級科技應用如生成式AI等需求提升，以及9月份新iphone推出在即下，近期全球經濟展望仍可偏樂觀，加以本次政治局會議對市場信心的提振，以及大陸政府持續推動經濟增長下，近期A股價格相較亞股及全球股市，仍顯得相當親民，陸股發展整體正向看待，適合持續布局。

（文／國泰富時中國A50基金經理人 游日傑）