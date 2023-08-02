挑戰星鏈 中國打造自主衛星互聯網

2019年以來，特斯拉CEO馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）帶頭創建名為「星鏈」（Starlink）的高頻寬衛星互聯網服務，成為全球最大的衛星星座。但馬斯克飄忽率性、喜怒不定的性格令台灣在內的各國對於是否接受「星鏈」可說又愛又怕。而最近向「星鏈」發起挑戰的是具有央企背景的中國衛星網絡集團，顯示中國打造自主衛星互聯網的雄心。

總部位於河北雄安新區的中國衛星網絡集團，由中國國資委在2021年4月28日正式組建。其主要業務為衛星網際網路通信，即透過部署一定數量的衛星形成規模組網，向地面和空中終端提供寬頻網際網路接入等通信服務。

位於河北雄安新區啟動區的中國衛星網絡集團有限公司。圖／新華社

今年中國衛星網絡集團動作開始加速，在其牽頭下，7月9日，一顆原型衛星在中國酒泉衛星發射中心由長征二號丙運載火箭發射升空，可以看出中國搶佔衛星互聯網市場的企圖心，中國打算藉此建立兩個衛星群（GW-A59和GW-2）。

緊接著，中國7月23日在太原衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將四象01～03星、銀河航太靈犀03星共四顆衛星發射升空。四象01~03星主要用於獲取遙感觀測資料，提供商業遙感服務；銀河航太靈犀03星主要用於衛星通信技術驗證。

研究報告指出，2022年全球衛星互聯網市場的規模為82.3億美元，預計2030年將達到225.7億美元。全球衛星互聯網用戶數量也將從2020年的4,300萬急增至1.1億。截至今年5月，「星鏈」系統已經涵蓋在近地軌道運行的4千多顆衛星，在全球擁有大約150萬用戶，但其市占率僅約3.5％，預計未來的增長將由非洲、亞洲、拉丁美洲等地的開發中國家推動。

中國則是在2014年向私人投資開放了衛星互聯網市場，此後陸續啟動20多個項目，包括中國首家衛星互聯網開發企業銀河航太公司，這家公司2022年的估值達到15億美元。最新情況也表明，中國想讓外界感受到自己在商業太空領域的存在。除了衛星互聯網服務，中國還致力研發可重複使用的火箭，幾個月前，中國的可重複使用試驗航天器在軌飛行276天後，成功返回地球。

中國券商機構表示，衛星互聯網是透過衛星通信技術實現的互聯網連接方式，當前發展主要圍繞低軌通信衛星。近年中國持續的政策支持和技術進步，為產業跨越式發展提供基礎，參考美國「星鏈」的發展歷程，預計中國衛星互聯網將迎來十年黃金發展期，帶動兆元級產業規模。

分析指出，衛星互聯網具有高度的國防戰略與商業價值，中國在太空領域的發展背後有著濃厚的政府與軍方影子，特別是近年中國科技領域飽遭美方緊迫盯人、官方積極推動「軍民融合」以求突圍下，民營企業配合提供資源與技術，實現政府所提出的戰略性任務與目標，其實符合中國政府長期以來的一貫做法。

尤其近年中國致力於多項雄心勃勃的航天航太計畫，其中包括建立國際月球科研站，這與美國太空總署（NASA）的阿提米絲（Artemis program）登月計畫形成競爭之勢。此外，中國還在海上建設著陸平台，開始研發長征九號重型運載火箭，並提出從2033年開始啟動載人登陸火星任務，這與美國航空航天局設定的時間點相同。

由於衛星頻率和軌道資源是稀缺戰略資源，同時衛星互聯網在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有戰略價值，正成為各國競爭的新戰場。在貿易戰、科技戰等因素令國際間苦心構築數十年的全球化事業日益破碎下，產業供應鏈上雙軌、多軌、短鏈、多元化成為主流。預料未來，各國科技對抗將從地球內一路打到大氣層外，萬年寧靜的星空也將難逃爭執喧鬧。

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