這款影片爆紅 陸大批年輕人選擇辭職隱居

近年來，中國的社交媒體上興起了一股「隱士生活」之風，諸如「躺平運動」和「潤學」等。中國年輕人開始傾向於焦慮較少、更加自主的另類生活方式，嘗試隱居生活的中國年輕人也越來越多。

澳洲廣播公司（ABC）報導，越來越多的年輕人選擇居住在偏遠地區，逃離就業機會少、工作時間長、房價高等巨大壓力。隨之而來的是社交媒體上日益增多的隱士生活內容，一些網紅發布的隱居影片博客，流覽量已達數十億次。

百度貼吧上有一個名為「隱居」的群組，目前擁有超過100萬粉絲，已成為人們分享和討論中國最理想隱居之地的空間。在豆瓣、微博和小紅書等平台上，也出現了與隱居相關的線上小組和熱門標籤。

中國國家主席習近平最近鼓勵年輕人下鄉，弘揚「吃苦」精神的號召。麥考瑞大學（Macquarie University）中國問題研究專業副教授陳慧（Shirley Chan）說，政府發出的訊號是國家發展大計的一部分，但這與年輕人選擇遷往偏遠地區截然不同，後者可能受到更多個人動機的影響，「這種（隱士生活）對於某些人來說可以是一種自由的選擇」。

而疫情是中國年輕人隱居的重要契機。在一座荒無人煙的深山裡，27歲的屠美美（音譯）和她的另一半建造一座小屋，「疫情封控期間，這裡的限制沒有那麼嚴格，因為住在這裡人不多，所以我們能夠專注於建造我們的小屋，沒有受到干擾」。

在房地產行業工作了六年後，屠美美意識到自己沒有過上自己想要的生活，於是決定開始新的生活，「我非常喜歡大山，喜歡獨處，沉浸在自己的世界裡」。她感到「住在城市中一個狹小的房間，讓人感到很壓抑」，並且不想遵循許多中國父母為孩子規劃好的人生道路。

音樂人田愛民（音譯）在湖南的一個偏遠山谷裡建造一個小木屋，這裡沒有公共交通，也沒電力供應。但逐漸地，這個山間小屋經口耳相傳引起外界關注，成為每個人都可以去的地方。

田愛民說，「來這裡的年輕人大多都是自由、浪漫的」，留下來的人當中，80％以上是年輕人。他說，在城市長大的年輕人，現在「尋求通過務農等體力勞動來鍛煉自己」，而土地為他們提供了這樣做的機會。

他說，建設山谷就像在荒野中建造夢想，一切最終都會讓位於向內探索的過程，「我認為隱居不是逃避或回避，它有更積極的內涵」。

今年年初，廣東河源市附近一座山上的佛教寺廟，成為了劉樹岑（音譯）的隱居之所。她說，自己對2022年實施的疫情嚴控政策感到「政治沮喪」，而現在「這裡沒有政治紛擾。看不到的話，怒火就會消退」。

（旺報 陳冠宇）