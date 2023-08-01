陸推28條措施挺民企 促民營經濟發展

大陸國家發改委等8部門1日公布「關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知」（簡稱通知），提出28條措施。其中，支持民營企業參與重大科技突破，帶頭承擔工業軟體、雲端運算、人工智慧、工業互聯網、基因和細胞醫療、新型儲能等領域的突破任務。

在促進公平准入方面，通知指出，在大陸重大工程和補短板項目中，選取具有一定收益水準、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單。擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，進一步擴大民間投資。另外，要推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例等。

針對強化要素支持，通知顯示，延長普惠小微貸款支持工具期限至2024年底，持續擴大普惠金融支持力道。引導商業銀行接入「信易貸」、地方徵信平台等融資信用服務平台，強化跨部門信用資訊聯通，並擴大民營企業信用貸款規模。

對於加強法治保障，通知顯示，清理廢除有違平等保護各類所有制經濟原則的規章、規範性文件，加強對民營經濟發展的保護和支持。

在營造良好氛圍方面，通知指出，展開「打假治敲」等專項行動，依法打擊蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家的「網路黑嘴」與「黑色產業鏈」。

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