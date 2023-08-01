陸晶片全陣亡？ 「GPU一哥」讓拜登臉綠

美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，但當地廠商並沒有放棄推進技術發展的機會，大陸GPU處理器一哥景嘉微電子計畫在無錫設廠，儘管公司未透露投資規模與項目，但公司稍早宣布加碼投資GPU研發推斷，景嘉微並未放棄提升技術，此舉象徵大陸晶片自給自足的重要一步。

南華早報報導，景嘉微喊話，無錫廠年產值將達到6.99億美元（約新台幣220億）事實上，景嘉微雖是大陸GPU一哥，但技術與產值距離全球頂尖的輝達仍有不小差距，去年營收1.68億美元，對比輝達的270億美元，相形見絀。

景嘉微是在2021年12月被美國列入實體清單，未經核准無法獲得包括晶片設計軟體在內的美國技術與產品，而在被列入實體清單的前三個月，景嘉微被美國政府認為與大陸軍方有聯繫，禁止美國人投資。

在美國加強制裁力道的狀況下，台積電也停止替大陸新創公司Biren Technology設計的BR100 GPU代工生產，而如今，景嘉微的行動也邁出大陸晶片業自給自足的重要一步。

景嘉微總裁兼董事長曾萬輝表示，希望能夠利用無錫在晶片領域的優勢，充分整合資源，讓產量與經濟效益早日開花結果。景嘉微聲稱他們擁有高效能GPU的智慧財產權，可以用在訊息處理、資料儲存及雷達應用等領域。

（中時新聞網 郭宜欣）

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