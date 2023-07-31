政策連發 陸推恢復和擴大消費20條措施

政策連發 大陸發改委再公布恢復和擴大消費20條措施

大陸近期刺激政策連發，31日發改委再公布恢復和擴大消費20條措施，從穩大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境六大方面著手，深入實施擴大內需、發揮消費對經濟發展的基礎性作用。

穩大宗消費部分，措施提到，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區因地制宜優化汽車限購措施。著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已推出政策落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。

同時要加大汽車消費金融支持力度。增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資源分享利用。還要落實構建高品質充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。

房市部分，支持剛性和改善性住房需求。做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。

穩步推進老舊小區改造，進一步發揮住宅專項維修資金在老舊小區改造和老舊住宅電梯更新改造中的作用，繼續支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改造。

還要在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。持續推進農房質量安全提升工程，繼續實施農村危房改造，支持7度及以上設防地區農房抗震改造，鼓勵同步開展農房節能改造和品質提升，改善農村居民居住條件。

民生消費部分，要促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智慧裝配一體化。推廣智慧家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智慧化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智慧產品消費，打造電子產品消費應用新場景。

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