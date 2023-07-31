陸7月PMI 製造業連2月回升非製造業遜預期

大陸7月製造業PMI升至49.3 勝預期

大陸製造業採購經理指數（PMI）連續兩個月回升，統計局31日公布，7月製造業PMI升至49.3，比上月升0.3，高於市場預期的48.9。統計局表示，海外需求不足仍是中國企業面臨的主要困難。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3，與上月持平；中型企業PMI升至49，比上月升0.1；小型企業PMI回升至47.4，比上月升1。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.2，比上月下降0.1，但仍高於臨界點，表明製造業生產保持擴張。新訂單指數為49.5，比上月升0.9，表明製造業市場需求景氣度繼續改善。

原材料庫存指數為48.2，比上月升0.8，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.1，比上月下降0.1，顯示製造業企業用工景氣度變化不大。

供應商配送時間指數為50.5，比上月上升0.1，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然本月大陸製造業PMI回升至49.3，但調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

大陸7月非製造業PMI降至51.5 遜預期

大陸統計局31日公布，7月非製造業商務活動指數降至51.5，比上月下降1.7，遜於市場預期的53，但仍高於榮枯線，非製造業繼續保持擴張。

分行業看，建築業商務活動指數為51.2，比上月下降4.5；服務業商務活動指數為51.5，比上月下降1.3。從行業看，航空運輸、郵政快遞、互聯網軟體及訊息技術服務等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於榮枯線。

新訂單指數為48.1，比上月下降1.4，顯示非製造業市場需求景氣度有所下降。分行業看，建築業新訂單指數為46.3，比上月下降2.4；服務業新訂單指數為48.4，比上月下降1.2。

業務活動預期指數為59，比上月下降1.3，仍位於較高景氣水平，顯示非製造業企業對近期市場恢復發展信心穩定。分行業看，建築業業務活動預期指數為60.5，比上月升0.2；服務業業務活動預期指數為58.7，比上月下降1.6。

7月份，綜合PMI產出指數為51.1，比上月下降1.2，仍高於榮枯線，意味大陸企業生產經營總體繼續保持擴張。

延伸閱讀

陸6月製造業PMI 續陷收縮

擴張放緩 財新中國6月製造業PMI降至50.5

6月財新中國服務業PMI為53.9 六個月次低