LED晶片龍頭三安光電 遭陸大基金減持人民幣55億

中國國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）持續減持回籠資金，日前減持A股LED晶片龍頭企業三安光電股份，持股比例正式降低至5％以下，近三年共計已減持三安光電逾人民幣（下同）55億元。

三安光電2023年上半年股價呈現「先盛後衰」走勢，4月初時達到年內高點23.56元，較年初17.2元價位漲約37％。但第二季以來三安光電股價不斷滑落，近日股價已經跌破16元價位，28日收盤報16.74元。

三安光電26日公告指出，大基金於7月18日～26日，透過集中競價方式累計減持公司4,032.12萬股，減持比例0.81％。大基金持有公司的股份數量變動至2.49億股，占比正式低於5％。

界面新聞報導，此次大基金減持是執行前次披露計畫，4月曾經公告擬減持不超1％的股份，隨後三安光電股價從20元上方跌至當前的不足17元。

此外，大基金自2020年7月來已對三安光電進行過兩輪減持，合計套現48.59億元，近三年共三輪減持三安光電合計套現逾55億元。

報導指出，其實，大基金對三安光電的減持並非特例。從2019年開始，大基金就進入了投資回收期。今年3月以來，約有10家半導體產業鏈上市公司披露大基金擬減持公司股份公告，包括北方華創、景嘉微、賽微電子、北斗星通等。

不過，當前大基金仍手握多家重要半導體企業股份，三安光電27日公告顯示，由大基金持股超過5％的上市公司還有26家，包括中芯國際、華虹半導體、國微控股、士蘭微、中微公司等。目前大基金持股比例最高的是滬硅產業逾20％。