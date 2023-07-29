全球市場挑戰大 陸股債有機會

全球市場在2023年面臨諸多不確定性，中國市場仍被多數投資機構普遍看好。雖然大部分成熟市場正面對通膨、能源危機和經濟衰退等多重挑戰，但短期內中國是全球少數沒有通膨問題的國家，當局或將穩定降息，7月底召開政治局會議公布重要政策方向，鑑於政府聚焦於高品質增長的長期願景，而不是槓桿驅動的高速增長，滙豐認為，不太可能出現大規模刺激。

愈來愈多投資者意識到，中國股市的增長潛力很大，且目前的估值比較低。國際投資者對在中國投資也愈來愈感興趣。近期，伴隨著中國政策的一些調整改良，海外共同基金對投資中國股票的風險偏好有所轉變。中國目前面對的主要挑戰在於消費者信心，因為這會影響投資氣氛，以至市場就業及對收入的期望，民眾亦會因此決定是否從疫情期間累積的部分儲蓄中釋放消費意欲。

滙豐仍認為，下半年A股市場機會大於風險，對於中國股票市場未來表現預測是溫和偏高的。新技術、醫療保健和網路公司等族群仍存在結構性的投資機會，這些公司有望從中國需求復甦中受益。滙豐也看好對消費敏感度比較高的行業，如旅遊、餐飲、娛樂、航空行業也有較大回升空間。儘管中國經濟近日仍有雜音，但高階化的趨勢已經展現出韌性，並將繼續為投資者提供長期結構性增長機會。

隨著中國的政策方向漸趨明確，就是放寬政策、重啟經濟。相較之下，滙豐相信未來的重點還是集中在財政政策，包括加大基建項目、緩解房地產危機及提供購買車輛的稅務優惠等。

中國正處於一個關鍵的時刻，需要從高負債、傳統投資驅動的增長模式轉向新的增長引擎。過去以房地產或基礎設施為主導的戰略已在某種程度上完成了使命。然而轉型並不容易，滙豐認為需要釋放更多資源來支持結構性增長動力，例如創新、科技、綠色發展和新基建，為長期經濟增長提供支撐。

另外，中國固定收益與其他資產類別的相關性仍然偏低，亦是吸引力較高的海外美元信貸市場，因此持有中國債券和人民幣，是構建全球多元投資組合的重要元素，有助發揮卓越的多元配置效益，提升固定收益投資組合的整體風險回報。整體而言，下半年的基本面環境對債市而言偏順風，利率仍存在下行的空間，但需要提防政策出籠預期的擾動。

整體而言，2023年經濟有望從多方面啟動，總體經濟增速可能比去年有較為明顯的提升。從中共中央經濟工作會議的部署來看，2023年一方面要著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，支援住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。另一方面要加快建設現代化產業體系，找準重點產業鏈關鍵核心技術和零部件薄弱環節，集中優質資源合力攻關。從中滙豐可以感受到政策正在統籌多方面的力量，綜合發力。所以滙豐認為，2023 年中國市場的投資有比較好的總體基本面支撐，整體走向仍是樂觀的。

（文／滙豐中國科技精選基金 劉柏廷）