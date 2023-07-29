成都世大運 上市公司秀5G技術

近日在成都世大運的國際舞台上，大陸積極展示科技肌肉，並用該舞台為新技術練兵，超20家陸股上市公司支援5G、AI、能源等當前科技熱點，打造5G智慧世大運。

證券日報報導，第31屆夏季世界大學生運動會28日在成都開幕，因有許多資訊科技技術應用，被視為首個5G加持的智慧世大運，包括通宇通訊、四川長虹、元隆雅圖、中國電信等逾20家陸股上市公司為此大會投入5G、AI、能源、機器人、電動車與智慧家電等支援。

報導引述中國電信表示，在轉播方面，公司在世大運投入天地一體多重網路解決方案，以實現超高清即時轉播，並通過高速5G打造超高清8K大螢幕，還搭載VR、AR等技術。

電信商也承擔基礎設施任務，中國電信將最新的雲網融合、高速5G等技術全方位運用到智慧場館、智慧賽事、智慧觀賽等場景，為各競賽場館接入專網。

上市公司川網傳媒表示，推出虛擬人「元小雅」來全方位介紹世大運賽程賽事以及大會歷史。康盛股份指出，為大會供應涵蓋純電、氫燃料的新能源客車。長虹控股集團表示，投入智慧空調與洗衣機等智慧家電產品在世大運，近年持續在智慧製造與數位新基建業務上與體育賽事尋找合作機會。

報導指出，如聯想集團、中國移動等大型公司此前也為杭州亞運會提供基礎建設和VR、5G等技術服務。機械工業經濟管理研究院兩化融合協同創新中心主任宋嘉指出，當前大陸上市企業愈來愈重視跨界的品牌形象，因此瞄準世大運、足球世界盃等全球重要體育賽事，展示研發能力與產品，有意再次擦亮中國製造的名片。