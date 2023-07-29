陸上半年太陽能安裝 激增154%

綠色產業成為拉動大陸經濟成長的一大力量，出口「新三樣」（鋰電池、太陽能電池、電動汽車）成形，上半年太陽能行業延續迅猛發展，新增安裝78.42GW，年增達154％，此數字接近2022全年的新增安裝規模。

華夏時報報導，大陸解封後經濟疲軟，多數行業處於經營逆風，但太陽能行業無疑仍是經濟亮點。陸統計局資料顯示，上半年規模以上工業增加值年增3.8％，其中太陽能電池和新能源汽車分別成長54.5％和34.1％。

陸商務部貿易救濟調查局調查副專員王振富表示，上半年太陽能行業新增安裝達78.42GW，年增154％。其中，多晶矽、矽片、電池、組件四個環節上半年產量已超2021全年，占2022全年產量65％以上。

但王振富指出，在中美貿易科技緊張背景下，當前陸太陽能產業有三方面外部風險，一是傳統貿易救濟措施及關稅壁壘風險仍存在；二是外國產業競爭和供應鏈安全的風險在加大，美國、歐盟、印度等主要海外市場正積極部署製造業本土化政策，同時加大對產業補貼和支持；三是關於人權、綠色減碳等新型貿易壁壘正在加重。

上海有色網光伏分析師史真偉表示，受關稅壁壘與地緣政治影響，大陸一些太陽能元件企業正考慮到海外建廠，估計未來幾年出海建廠或是趨勢，且規模會越來越大。

另一方面，相較於去年大陸太陽能行業產品價格上漲，今年行業卻呈現降價。中國光伏行業協會名譽理事長王勃華指出，今年來太陽能供應鏈價格短暫反彈後持續下滑，降幅最大的環節更較年降超78％。

百川盈孚光伏分析師韓心闊表示，上半年矽片價格基本呈現腰斬，多晶矽從每噸人民幣（下同）20多萬元降至6萬多元，對比來看，組件從每瓦1.7元降到約1.3元。