陸電影票房紀錄 連39天破人民幣億元

大陸電影票房紀錄再創里程碑。截至7月29日10時55分，電影市場單日票房突破人民幣（下同）1億元，數據平台貓眼專業版統計，大陸電影大盤票房已連續39天破億，刷新大陸影史大盤單日票房連續破億紀錄，預計2023年暑期檔總票房有望超越2019年峰值。

央視引述數據顯示，2023年暑期檔電影市場已有114部影片上映或定檔，排片數量、觀影人次提升，推動電影市場快速回暖。目前大陸暑期檔票房已經破百億元，且由大陸國片「消失的她」、「八角籠中」和「長安三萬里」居票房榜前三位。

其中，懸疑片「消失的她」累計票房達34.68億元，成為大陸影史暑期檔上半程票房冠軍。東莞證券分析，暑期檔還有「巨齒鯊2」、「芭比」等多部重磅電影持續接力，有望刺激觀眾觀影需求釋放，進一步促進大陸電影市場回暖。

上證報報導，截至7月29日上午11時，當日大陸票房前三名分別為「封神第一部」、「熱烈」和「長安三萬里」。「封神第一部」上映10天，累計票房已突破8億元；「長安三萬里」上映22天，累計票房突破14億元；「熱烈」為28日上映新片，累計票房突破2億元。

暑期檔作為與春節檔、「十一」檔並列的大陸三大檔期之一，業內人士預估，2023年有望成為「史上最強暑期檔」，預估票房上看150億元，可能超越2019年峰值，或衝擊177億元的檔期歷史最高紀錄。

報導引述分析指出，隨著創作、投資、製作、發行、放映等各環節全面恢復，大陸電影市場加速回暖，行業信心持續高漲。把握發展新契機，2023年電影市場有望迎來供需雙振，預計全年票房約為450億元～500億元。