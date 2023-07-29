陸上半年經濟數據 廣東穩居第一

大陸各省上半年經濟數據幾乎揭曉，其中16個省份優於或持平於大陸5.5％的平均增速，但恢復基礎還不穩固，不同地區增長趨勢分化。面對經濟壓力持續，大陸官媒發文指出，高品質發展是對沖經濟下行壓力的「不二法門」。

大陸官媒經濟日報發文指出，大陸地區經濟「半年報」顯示，各地經濟增長有快有慢，發展不平衡不充分問題仍比較突出。其中，廣東穩坐第一經濟大省，江蘇緊隨其後，兩者GDP突破人民幣（下同）6兆元。

觀察上半年地區經濟發展，文章指出，高品質發展是對沖經濟下行壓力的「不二法門」，而產業升級厚積薄發，發揮「穩定器」作用。以大陸近年傾國家之力推動的新能源產業為例，上半年四川綠色低碳優勢產業年增11.6％，高於規上工業增速7.3個百分點。

需求帶動下，各地各類促消費政策和活動顯效發力，餐飲、旅遊、文娛等接觸型消費增勢良好，助推經濟回暖向好，北京汽車、電力、裝備行業帶動作用突出，資訊服務業和金融業增加值占當地GDP的比重4成以上，對經濟增長的貢獻率超過7成。

大陸恢復基礎還不穩固，不同地區增長態勢有所分化，在政策效應釋放、重大活動提振及低基數等因素影響下，上海以9.7％的年增速遙遙領先。文章指出，對照年初設定的預期增長目標，部分省份增長承壓較大，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。

近期多省密集召開會議部署下半年經濟工作，瞄準重點領域突出問題和薄弱環節發力。文章分析，展望下半年，有條件的地方要多拉快跑，暫時落後的地方要奮力追趕，共同推動經濟整體回升向好。

文章強調，要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業，打造更多支柱產業，通過增加居民收入擴大消費，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費，持續深化改革開放，加大民生保障力度。