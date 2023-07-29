恒大續暫停交易 恐面臨下市

陸房市仍然低迷動盪，停牌許久的房企股票面臨下市危機，當前復牌狀況分化。中國恒大28日晚公布，未能清償到期債務近人民幣（下同）2,900億元，股票繼續暫停交易。另一方面，兩年虧損約500億元的世茂集團，則申請股票31日復牌。

債務風暴引爆後，大陸一大波港股上市房企股票自去年2～4月起暫停交易，今年來雖然有數家房企陸續恢復交易，但包括中國恒大在內約有九檔股票已暫停交易16個月，逼近港交所18個月可將股票除牌下市的期限。近期各家房企陸續補足此前未披露的去年和前年財報，其股票能否恢復交易受到市場關注。

中國恒大28日晚公告，截至2023年6月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,874.68億元，並還有逾期商票累計約2,446.63億元。同樣截至今年6月底，恒大地產標的金額超3,000萬元的未決訴訟案數計1,875件，標的金額總額累計約人民幣4,294.07億元。恒大也表示，公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。

恒大近期公布前兩年業績，前年虧損6,862.19億元，去年虧損1,258.14億元，兩年逾8,120億元的虧損規模刷新陸企虧損新高。恒大日前也表示，將在8月下旬舉辦境外債務重組協議安排的債權人會議。

與恒大同樣股票暫停交易約16個月的世茂集團則在28日晚公告，已按照港交所要求，補足未披露之業績等條件，因此申請自31日起恢復公司股份買賣。世茂集團同時公告前年與去年業績，前年虧損289.1億元，去年虧損206.66億元。

大陸房市狀況與房企經營仍黯淡，除大陸低迷的總體房市數據外，個體方面雅居樂集團28日晚也公布，預計上半年公司將盈轉虧。

官方動作上，近期陸住建部長倪虹表示，要用認房不用認貸等政策刺激房市消費端。一直以來陸官方也呼籲金融機構支援房企，市場關注包括恒大、世茂等多檔停牌近一年半的企業，股票能否在此背景下復牌成功，拓寬融資管道。