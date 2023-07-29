法爾克推電動卡車 打造綠色運輸系統

瑞典電動卡車商Einride創辦人兼執行長法爾克（Robert Falck）認為其公司目標，不僅是推廣電動卡車，而是為企業客戶提供整套在貨運上的解決方案，去改變整個運輸系統。

Einride客戶包括百事可樂、馬士基（Maersk）、通用、百威英博（AB InBev）、普利司通（Bridgestone）和Beyond Meat等著名企業。其要跟包括特斯拉電動卡車Semi等爭奪長途貨運卡車市場。雖然柴油價已從新冠疫情期間的高點大幅拉回，但法爾克表示在尋求成本效益之下，目前規模達4兆美元的貨運卡車市場，會有高達50％轉型為電動卡車。

他表示未來要花更高達25年時間，才能讓全自動駕駛的大卡車應用在運輸市場。

目前貨運卡車是以柴油動力卡車為主，光是美國所占比率就高達70％。在加州，卡車是該州車輛產生空氣污染的最大單一來源。根據加州空氣資源局（CARB）資料，當地70％煙霧合成的氣體，和80％致癌的柴油汙染物就是來自卡車的空污。因此整頓卡車排放問題，就是減少排放挑戰的重要部份。

Einride目前在吸引頂級企業客戶上有能力跟特斯拉和其Semi短兵相接。像百事可樂，Einride獲得其在英國的訂單，而加州的訂單為特斯拉所有。

法爾克表示，雖然從一開始要拿到那些大企業訂單就不容易，但業務能發展到現在是因為更多需要貨運業者，要從柴油卡車轉型至電動卡車，這類轉型需求占電動卡車產業一半。他指出目前貨運交通市場規模達4兆美元，當中40％到50％將由電動卡車執行，這表示市場商機高達2兆美元。

在全球50大顛覆性創新企業裡，有三家企業是專注於貨運，而Einride就是其中之一，另外兩家分別是Convoy和Flock Freight。至於該50大企業名單裡，專注於以科技基礎來為運貨與氣候找出解決方案的公司，就包括Flexport和Lineage Logistics。

目前柴油價格持續走低，為去年俄羅斯入侵烏克蘭以來最低，法爾克坦承這在短期內會蓋過電動車的優勢。他強調與Einride簽約的重大品牌企業，雖然想要取得永續經營所帶來的好處，但不希望在沒得到成本競爭優勢下去做轉型。他指出目前電動卡車的貨運成本要低於柴油卡車，是要依賴比柴油價格低的電力成本。未來要讓電動卡車貨運的相關硬體更便宜和充電更便利，才有助推進電動車轉型。

為解決電動車充電問題，美國運輸部去年9月批准全美電動車充電站計劃，要覆蓋7.5萬英里的高速公路，各州能最得逾15億美元經費去協助興建充電站。

法爾克指Einride商業模式和為客戶提供的經營方案，並非只跟卡車製造有關，而是提出整套解決方案，從卡車設計、經營運輸系統的基礎建設、到數位貨運網絡等。Einride的卡車是委託代工生產。他強調貨運市場跟消費市場不同，前者焦點不在充完電後可駕駛的里程數，而是如何確保貨運的運作。Einride的Class 8卡車充完電後能行駛400英里。

雖然Einride一直對電動車轉型發出大膽看法，但法爾克對自動駕駛的看法卻謹慎，他認為自動駕駛卡車的發展過程要循序漸進，因為要配合倉庫與物流中心的自動化。

他表示Einride不僅要製造出自動駕駛卡車，還要改變整個運輸系統。他認為這要數十年來完成。未來25年的主要目標是電動化和自動化。