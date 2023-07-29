杜蘇芮重創福建 72萬人撤離災損2.2億元

杜蘇芮颱風28日上午登陸中國，夾帶強風豪雨對福建等地帶來災情。據通報，截至當天下午2時，已造成逾72萬人受災，農作物受災面積262.3公頃，已知經濟損失達人民幣5227萬元（約新台幣2.2億元）。

據新華社、香港01，28日上午9時55分許，第5號颱風杜蘇芮登陸福建晉江沿海，登陸時中心最大風速每秒50公尺，相當於15級風，達強颱等級，堪稱今年以來登陸中國最強颱風。

報導引述福建省防汛抗旱指揮部資料，截至28日下午2時，杜蘇芮颱風已造成福建省廈門、漳州、泉州等84個縣、市、區，共72.46萬餘人受災、緊急轉移安置12.44萬餘人、農作物受災面積262.3公頃，已知造成直接經濟損失人民幣5227萬元。

據報導，杜蘇芮颱風在晉江沿海掀起高達數公尺高的巨浪並撲上堤防；在泉州市區主要幹道，有大量樹木被吹倒，甚至連根拔起，路上還散落鐵皮、廣告招牌等。另據泉州市消防救援支隊通報，今日0時至10時，共接獲79件防汛抗颱案件，包含33例火災、46例搶險救助。

中國中央氣象台網站發布，受到杜蘇芮颱風的外圍環流影響，今日下午至8月1日，東部地區將自南向北出現大範圍大雨到暴雨，其中福建、浙江、江西北部、安徽南部和東北部、河南北部、山東西部和京津冀等地部分地區有大暴雨，福建東部、河北中南部、北京、天津中西部局部地區特大暴雨。

（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1120729

延伸閱讀

颱風災損 九種稅目可減免

颱風掃出災難財 這18檔躺著賺好嗨

準颱風「卡努」走向 日本：恐直掃北台灣