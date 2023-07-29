拚就業率 中國官媒揭大學數據灌水

中國今年的大專學校畢業生就業「百日衝刺」行動正在展開，各校採取措施幫助學生就業，教育部也明確要求加強就業數據的核查，但官媒調查發現，部分學校在就業率上灌水。

新華社旗下期刊半月談近日披露，有學生反應所在班級的輔導員在微信群組告知，「找不到工作就在填表時寫『靈活就業』」、「碰到調查就說在做自媒體」；還有家長反映，學校要求「如果『就業三方協議』不蓋章就拿不到學位證」。

一名大學就業指導中心負責人透露，學校對外宣稱「90%的就業率」，實際上今年只有20%的畢業生找到工作。

據表示，就業率失真背後是學校各自的利益考量。一段時間以來，就業率是衡量大學辦學水準的重要依據，包括經費撥款、專業設置、招生規模、績效考核等都與之相關。就業數據不好看，不僅難達到上級教育主管部門的交代，也會直接影響學校考核。在利益驅使下，部分大學院校為了粉飾數據，不惜在就業率上「注水」作假。

但如此作假，報導強調，既掩蓋真實的就業資訊，不利於精準施策，也是錯誤的誠信教育，危害不淺。值得注意的是，一些尚未就業的大學畢業生不得不設法完成任務，滋生了網購平台上就業協議蓋章的「生意」。

報導引述中國國家統計局稍早前公布的數據顯示，16至24歲城鎮青年失業人口逾600萬人，「新形勢下，對畢業生的就業壓力更應該感同身受。有關學校要本著對學生負責、對上級負責和對自身負責的態度，實事求是地規範就業信息採集，拿出更加務實之舉，和全社會一道扎實地幫助學生就業創業」。

報導強調，真實是做好就業資訊採集的底線也是紅線，就業率灌水問題絕不能聽之任之，必須要嚴查嚴管。

為把握大專畢業生就業工作關鍵期，全力促進畢業生順利就業，中國教育部訂於5至8月展開今年大專學校畢業生就業「百日衝刺」行動。明確各地各學校要聚焦當前促就業工作重點難點，精準拓展工作機會，優化指導服務，引導畢業生主動求職，幫助更多畢業生在離校前後落實就業去向。

（中央社記者周慧盈北京29日電）

（編輯：呂佳蓉）1120729

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