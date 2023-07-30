華為開發者大會8/4舉行 將公布鴻蒙OS 4.0

華為開發者大會2023（Together）將於8月4日在東莞舉行，預計將揭曉Harmony（鴻蒙）OS 4的全面升級。

搜狐科技報導，HarmonyOS是一款面向全場景的智慧終端操作系統，從發表之初即以開放、共贏理念，為各行各業合作夥伴搭建智慧終端操作系統的數位平台。隨著智慧辦公、智慧家居、影音娛樂、運動健康、智慧出行五大場景的持續進化，HarmonyOS吸引越來越多的開發者和合作夥伴積極加入。

自HarmonyOS系統發表以來，已經成為史上發展最快的智慧終端操作系統之一，也是全球第三大手機操作系統。隨著更多設備、應用等加入，鴻蒙生態進展也成為了此次開發者大會的焦點，眾多技術專家、行業領袖和全球開發者雲集，共同探討鴻蒙生態的未來發展。

在本屆開發者大會期間，華為將聯手生態夥伴共同舉辦鴻蒙生態峰會、鴻蒙生態夥伴媒體記者會、鴻蒙生態夥伴合作簽約、「鴻蒙林」植樹儀式等一系列活動。

其中，鴻蒙生態峰會將聚焦主題演講、鴻蒙生態白皮書發表、松湖對話、鴻飛計畫發表等議程，與眾多行業領袖和開發者共同探討共建鴻蒙新生態的全新思路和措施。

而鴻蒙生態夥伴媒體記者會將邀請行業合作夥伴代表，分享基於HarmonyOS的最新應用創新和合作成果，展現鴻蒙生態的發展和未來趨勢。包括阿維塔、汽車之家、同程旅行、中軟國際、軟通動力、小紅書等在內的合作夥伴，也將分享展示與華為的最新合作成果。

華為表示，隨著HarmonyOS 4的全面升級和生態的不斷壯大，將推動技術與生態的深度融合，在這個共建共享的智慧生態系統中，華為將與全球開發者和合作夥伴攜手並進，共同創造出一個更加智慧、便捷、美好的數位未來。