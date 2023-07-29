10月一帶一路峰會 歐洲多國領袖恐缺席

據《華爾街日報》報導，在因新冠疫情暫停三年對外訪問之後，中國領導人習近平正計畫為他標誌性的「一帶一路(Belt and Road)」 基礎設施倡議於今年十月舉辦一場盛大的慶祝活動。不過參與的外國官員並不多，歐洲國家將迴避中國「一帶一路」論壇，與習近平和普丁保持距離。

報導稱，尤其是一些歐洲國家不會參加這些慶祝活動，這反映出歐洲大陸與中國的關係正在惡化。中國政府曾希望歐洲能加入其「一帶一路」 全球貿易和運輸網路，但歐洲領導人卻在退縮，他們與華盛頓一樣，對增加對中國經濟的依賴心存戒備。

報導稱，俄羅斯總統普丁已表示將赴華訪問，並出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。不過他的參與進一步促使歐洲領導人採取了迴避態度；自烏克蘭戰爭爆發以來，中國對俄羅斯的支持使不少歐洲領導人對中國的立場更加變得強硬。

報導引述高級政府官員透露，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲朔爾茨目前沒有參加今年「一帶一路」 論壇的計畫。據一位協調義大利總理梅洛尼行程安排的人士透露，梅洛尼也沒有計畫出席。義大利是七大工業國中唯一簽署「一帶一路」 協議的國家。

此外，瑞士外交部的一名發言人說，該國正在考慮今年是否參加「一帶一路」峰會。瑞士歷史上是一個中立國家，曾派該國總統出席過去兩屆的「一帶一路」峰會。

2018年加入「一帶一路」 倡議的希臘已向中國表示該國總理不會出席。捷克政府的發言人說，預計不會派總統或高級官員出席；捷克於2015年加入該倡議。在上述國家承諾與中國開展「一帶一路」 合作後，習近平都對這些國家進行了為期三天的國事訪問。

（中時 藍孝威）

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