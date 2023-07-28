香港奢侈品市場該何去何從 ?

隨著旅遊和社交活動逐漸步入正軌，全球奢侈品市場正穩步復甦。自2019年以來，奢侈品品牌在中國不斷嘗試本地化與數字化方針，將中國的奢侈品消費者與國際市場更加緊密地聯繫在一起，這為奢侈品品牌在未來幾年內的市場韌性和穩定增長奠定了堅實的基礎。

深圳老佛爺百貨盛大開幕 首日銷售額突破百萬

7月8日，深圳老佛爺百貨在深圳市福田區深業上城盛大開幕，這是老佛爺百貨繼北京上海之後在中國內地所開設的第三家門店，也是華南地區首家門店。作為時尚界的新寵兒，深圳老佛爺百貨開業就吸引了眾多市民、消費者前往，當日便突破百萬元人民幣銷售額，同時深業上城當日客流量突破了20萬人次。

這也證明，越來越多的奢侈品品牌也通過融入中國傳統文化元素來實現與本地消費者更深入的交流，激發其共鳴，從而建立更緊密的聯繫。中國市場的另一個顯著特點是其龐大而多元的消費群體。其中，年輕一代消費者繼續推動市場增長，為中國奢侈品消費市場提供強大動能。年輕群體、傳統文化、在線增長與免稅市場發展也成為中國奢侈品市場四大重要趨勢。

對於奢侈品巨頭而言，中國市場將是「兵家必爭之地」。據普華永道報告顯示，2022年中國境內奢侈品市場銷售額佔全球市場的22%。根據《中國奢侈品市場數字化趨勢洞察報告（2023年版）》數據顯示，中國內地奢侈品市場在今年第一季度出現增長，奢侈品消費全年預計增長至5,500億元的規模，同比增速達15%-20%，其中高達82%的消費仍將發生在中國內地。

香港奢侈品市場格局變化或將持續

憑藉香港的國際商業中心地位以及相對寬鬆的營商環境，迭加港元帶來的匯率優勢，香港成為奢侈品的購物天堂。但由於近幾年社會經濟波動和防疫管控可謂失血頗多，2020年PRADA關閉香港最大旗艦店；2021年LV關閉了位於銅鑼灣時代廣場的精品店；周大福作為香港珠寶市場的頭部品牌，也關閉了15%的香港門店，各大品牌都重新審視了它們的門店足跡，幾乎所有品牌都縮減了在香港經營的門店數量。直到2022年上半年才逐漸依靠本地消費緩過一口氣，但尚未回到2019年的規模水平，包括海港城在內的數個高端購物中心開始錄得1%至5%的低個位數增長。

不過，內地遊客的份額始終還空著，香港奢侈品零售業者並不想讓其白白流失。隨著今年年初全面恢復內地與港澳人員往來，香港奢侈品消費逐漸升溫，各大高端商場的人流量增加，銷售量也不斷好轉。未來通過改變經營方式和經營重點，如將香港定位為區域高端奢侈品零售中心、充分發揮粵港澳大灣區優勢、制定北亞市場電子商務發展戰略等，更好迎合亞洲的高消費人群，提供與中國內地的差異化服務，香港奢侈品市場仍有望反彈。

無論是中國內地或是香港市場，端到端供應鏈管控成為奢侈品牌成功的必爭之地。作為倉儲物流網絡規劃佈局的戰略選擇，大灣區的成本效益和靈活性有助於平衡亞太區和中國市場奢侈品發展的需求。奢侈品牌在香港、大灣區、海南設立配送中心，將為配送時效、成本節降和業務協同帶來不同成效，形成集群效應。因此如今基本可以確定的事情是，香港奢侈品市場應該能在2023年收穫一連串漂亮的增長數據。

中國市場成為世界奢侈品舞台中不可或缺的一環

截至目前，從頭部奢侈品公司數據來看，LVMH一季度全球銷售額為210億歐元，同比增長17%；愛馬仕一季度實現銷售額33.8億歐元，同比增長23%；PRADA一季度營收10.65億歐元，同比增長22%。中國香港珠寶巨頭周大福一季度零售值亦同比增長14.2%，其中中國內地零售值增長9.6%，佔比88.9%。

可以看出，無論是百花齊放的數字化手段在在線線下的多種前沿應用和嘗試，亦或是中國市場獨有的人群發展特徵，都展現出屬於中國獨有的色彩。中國市場開始呈現其獨有的魅力和光芒，成為世界奢侈品舞台中不可或缺的一環，並將中國市場成功的實踐帶給全球其他地區新的啟發和輸入。

正如老佛爺百貨首席執行官Nicolas Houzé在開幕致辭時所說：「老佛爺百貨一直與中國保持著緊密聯繫。中國是我們的戰略核心，是重點關注的主要國際市場之一。非常榮幸宣布深圳店盛大開業，這是老佛爺百貨在華業務佈局的新里程碑，我們的中國業務將進一步擴大，計劃在2025年達到10家門店這一規模」。

（本文由香港《經濟導報》提供）

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