陸車廠降價搶業績殺紅眼 外商被壓著打

就在大陸車商紛紛大幅降價，殺紅眼搶業績之際，其它國際車廠也正在思考，是要留下來繼續深耕，跟大陸當地同業廝殺，還是乾脆另闢戰場，改去其它地區繼續找尋商機。

近來，部分國際大型汽車製造業者陸續公布自己的經營策略，像是德國品牌車廠以及美國通用汽車，誓言努力研發新款電動車。日本豐田以及一些車商則先以樽節成本為主。

根據非營利團體中國汽車工業協會（CAAM）統計資料，中國大陸本土品牌已經打敗舶來品，成為汽車市場的領頭羊，2023上半年的市占率已過半，並來到53%。

因為，多年來帶著國營陸企一同成長的外國車商，在從傳統燃油車，轉型為電動車的進程過慢，不像中國大陸那麼積極。CAAM點出原因，因為付出的代價太大，故這些國際品牌都不願轉變。

現在比德國BMW，更受大陸車主喜愛的美國電動車龍頭特斯拉，是唯一一家上半年在榜上的外國車廠。就在大陸車商大打價格戰的同時，日本同業打算減產以及裁員來縮小經營規模，例如豐田與三菱等。

位於上海的汽車產業顧問公司Automotive Foresight認為，國外品牌的車廠今年的業績可能很慘澹，車主有三分之一都選擇要買中國大陸本土汽車，年底前要有績效，可能要更拚一點。

從2022年底以來，銷售量就一直被比亞迪超車的德國福斯汽車，26日曾宣布，欲鞏固在中國大陸車市的地位。同時，也將跟大陸當地的小鵬汽車合作，從2026年開始，生產兩款使用小鵬汽車軟體的新車。

福斯表示，也會聯合開發奧迪汽車的新車款，還有跟中國大陸合作夥伴上汽集團，合建新平台。福斯與小鵬之間的此次重大合作，是為了留在中國大陸，在大陸邁向汽車電氣化的重要里程碑。

路透社表示，通用汽車旗下的品牌，例如別克、雪佛蘭以及凱迪拉克等，在中國大陸的銷售量下滑9%。凱迪拉克首款純電休旅Lyriq，從一年前開賣以來，已賣出至少1.2萬輛。

6月時，通用將此豪車Lyriq，在中國大陸售價大減14%。通用汽車執行長25日告訴股東，在中國大陸的戰略，是要用合宜車價，提供合適的電動車，並使用符合規範的技術。

中國大陸創新與管理顧問業者Sino Auto Insights分析，福斯與通用汽車，多年以來都是大陸車市的佼佼者，這兩家國際大車廠都相信，還能挽救自己品牌的地位，並保有目前所擁有的市占率。從這點看來，就知道中國大陸市場的重要性。

路透社指出，大陸車商互打價格戰，贏了面子卻輸了裡子，因為不少車廠還是賣一輛賠一輛。韓國起亞汽車在6月曾說過，自己先在旁邊等，讓敵人先互打，然後再帶著充沛資金以及高超技術，回到中國大陸打敗同業。故並不是放棄大陸市場，只是選擇在更好的時間介入，像是8月時，計畫進口首款電動車EV6到中國大陸。

根據統計，德系品牌BMW、賓士還有奧迪，2023上半年在中國大陸的市占率都差不多。這些豪車品牌的車主，部分甚至享有高達25%的購車優惠折扣。BMW表示，會擴大對中國大陸投資，在上海成立新的研發中心，開發電動車並賣到全球各地。

日本的日產汽車，計畫將在中國大陸推出新款電動車。同時，也考慮把中國大陸當成一個製造樞紐。新車在大陸生產完之後，在出口到其它地區，因為中國大陸有降低成本的優勢。除了日產，像特斯拉、BMW、福特以及雷諾等，都看準這一點。

相較於加碼中國大陸，有些國際車商卻想要退守。三菱汽車新車款歐藍德（Outlander）休旅車的生產線已停工。三菱也正跟中國大陸合資的商業夥伴，在談下一步該怎麼走，因為在大陸的銷售成績不理想。

另外，上半年在中國大陸人氣排行榜已摔至第3名的豐田，已放慢旗下bZ4X電動車的生產腳步，並不再跟1,000名左右的派遣工續約。外界猜測，豐田此次減少人力，應該與中國大陸車商間大打價格戰脫不了干係。

（時報資訊 柳繼剛）

延伸閱讀

不砍價破局 陸車企新一輪價格戰恐再啟？

賓士：陸電動車價格戰 高階市場恐難避免

價格戰奏效！分析師喊特斯拉「下個蘋果」