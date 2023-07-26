邁凌收購慧榮股權案 獲陸限制性條件批准

中國市場監管總局26日公告，有關邁凌收購慧榮科技股權案獲得中國監管機構限制性條件批准。

鑑於此項經營者集中在中國境內第三方NAND閃存主控晶片市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果，根據申報方提交的附加限制性條件承諾方案，市場監管總局決定附加限制性條件批准此項集中，要求交易雙方和集中後實體履行五項義務。

一是繼續公平、合理、無歧視地向中國境內供應NAND閃存主控晶片產品。履行慧榮科技的現有客戶合約。維持慧榮科技的現有商業關係。二不得實質性地改變慧榮科技現有的業務模式和運營。

三要保留慧榮科技在台灣與NAND閃存主控晶片相關的研發。四是保留慧榮科技在中國境內的現場應用工程師作為研發資源的一部分，以向慧榮科技NAND閃存主控晶片的客戶提供支持。

五對於在中國境內銷售的NAND閃存主控晶片，不得在其設計中加入任何惡意編碼。

公告指出，限制性條件的監督執行除按本公告辦理外，申報方於2023年7月25日向市場監管總局提交的附加限制性條件承諾方案對交易雙方和集中後實體具有法律約束力。上述承諾自生效日起5年內有效，期限屆滿後自動解除。

邁凌科技2022年5月宣布將以38億美元，溢價48％收購在美股掛牌的慧榮，曾打算在中國申請快速審查卻意外遭到駁回，原定2023年上半完成收購進度也被迫延後，外界擔憂在中美局勢緊張下，美企合併案可能面臨審查變數。

依照慧榮與邁凌雙方先前協議，此購併案必須要8月7日完成定案，若在期限內無法依原定的條件進行，則收購條件將須雙方重新擬定，或買家賠償違約金約1.6億美元。

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