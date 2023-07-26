陸擬調整房地產政策 需求邊際改善契機現

大陸第二季GDP增速6.3％，剔除低基數效應取四年年化增速為4.5％，略低於第一季的4.9％。從季調增速來看，第二季季增長0.8％，相比第一季有所放緩。大陸經濟在疫情解封後的復甦開始減弱，因此近期官方也開始釋放更多經濟刺激政策的訊號，將支持經濟增速在第三季開始有所改善。

單看大陸6月份的經濟活動指標，經濟狀況好壞參半。生產端進一步修復，6月工業增加值年增率從前一月的3.5％回升到4.4％，剔除基數影響後四年年化平均增速從前一月的4.3％回升到5.3％，連續第二個月回升。

其中電氣機械、電子設備、汽車和專用設備表現領先。一方面受益於汽車和家電促消費政策支撐，另一方面汽車和家用電器等產品出口數量仍保持較高增速，外需對生產有一定承托。

但在消費端，6月社會消費品零售總額年增率3.1％，低於市場預期的3.3％，剔除基數效應後，四年年化平均增速為4％，則較前5月的3.5％小幅回升。從另一角度來看，6月社零較上增長0.23％，修復斜率較前一月小幅放緩，月增率也略低於歷年同期水準。居民消費意願在持續修復，不過修復到疫情前水準仍需耐心。

隨著經濟增速放緩，大陸官方將開始推出更多政策支持經濟。中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。整體來說，會議沒有要大刺激，以產業政策和結構性的貨幣資產工具為主，提出適時優化房地產政策、防範化解地方債務風險，政策定調要加大調控力度，加強逆周期調節。和4月會議表述不同的是，強調了要「加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險」，「要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備」。

具體來看，會議對房地產提法發生明顯變化，提出「房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，這次的會議也不再提「房住不炒」。大陸房產現在已進入需求不足階段，這一次政治局會議之後，像二線城市、一線周邊市縣的政策可能會不斷放開。

在擴大內需方面，會議強調「要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用」，財政政策將持續支持基建增長，減稅降費政策也有望落實來支持實體經濟。針對消費，提出要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。

6月21日已經發布「關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告」，為了支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費，原本實施至2023年底的新能源汽車減免車輛購置稅，再延長四年至2027年底。商務部也已起草了「關於促進家居消費的若干措施」政策文件，家居消費涉及的領域多、上下遊鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟復甦。

至於城投債務問題，從風險角度來講系統性風險逐漸下降，可能的做法是以銀行為主的隱性債務進行展期降息。例如貴州省城投平台存量債總額為人民幣3,180億元，大陸官方於2022年宣布允許貴州城投企業就債務條款重新協商，與銀行達成協議重組其部分債務。以時間換取空間，可避免短期內爆發信用危機。

展望下半年，隨著大陸宏觀政策加大調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，貨幣和財政政策有望邊際發力，尤其房地產政策有望「調整優化」，政策落地加上庫存周期將助力下半年大陸經濟增長。

（文／群益中國新機會基金經理人 王柏強）