大陸北京平均月薪最高 逾3成職場人想擺攤

同道獵聘旗下獵聘近日發佈《2023上半年人才流動與薪酬趨勢報告》顯示，從2023年上半年趨勢來看，越來越多的年輕人正湧向新一線城市，人才投遞熱門城市前三分別為上海、北京和深圳。薪資方面，北京以平均月薪1萬8976元（人民幣，下同）為全大陸最高，而上海則是近6年來薪資漲幅最高達到29.6％。

另外有趣的是，獵聘發佈報告還顯示，被調研職場人中，有34.8％表示有擺攤或開店做點小生意的打算。從收入角度來看，薪資越低有擺攤、開店意願的人越多。分年紀來看則是年齡越小打算擺攤開店的人越多，以「00後」意願最高、占比達62.5％。

根據中新經緯報導，在2023上半年人才投遞熱門城市TOP20中，上海、北京、深圳位居前3，占比分別為10.15％、7.86％、7.32％，廣州位居第4、占比5.97％。杭州以4.95％的占比位居第5，在非一線城市中位居人才投遞榜首。另外成都、蘇州、南京、武漢、重慶、西安占比均超過2％，位居第6至第11。

從上述城市對應的平均招聘月薪來看，北京以1萬8976元位居第一；上海、深圳分別以1萬8132元、1萬7784元位居2、3，杭州則為1萬6223元、南京1萬5022元。

在人才出海、出境就業方面，該報告指出，隨著去年底疫情管控措施的放開，人才跨區域、跨境恢復往日的便利，2023上半年求職者投遞海外與境外職位較去年同期增長92.9％。

（旺報 吳泓勳）

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