陸這產業快速崛起 謝金河：紅海殺戮戰再起

台股盤面熱門股AI供應鏈表現續強，包括廣達、台達電等多檔個股市值狂漲，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，這次AI伺服器的熱效應，其實也給市場一個很大的啓發，即避開大陸殺戮戰，這個產業才有大機會。他並提到，繼DRAM、面板、太陽能、LED被視為「4大慘業」後，下一個可能輪到電動車產業殺成紅海。

謝金河以「慘業與旺業：大陸變數！」為題發文指出，所有AI伺服器相關公司股價都飛騰，這種全面擴散的漲勢，已經潛藏巨大風險，很多法人高檔供應籌碼，像光寶科技，外資今年賣超近20萬張，台灣先生谷月涵甚至示警台灣AI股有泡沫。

「這次AI產業鏈股價漲得如此霸道，很重要的原因是排除大陸的供應鏈」。謝金河分析，因為伺服器攸關安全及運算，連零組件也排除大陸供應鏈，台灣的伺服器供應鏈因此而奔馳，AI伺服器產業已成為擋不住的旺業。

謝金河進一步說，如果再回頭去看，過去20年來，台灣也有很多產業大家都看好，且卯足全力，最後卻淪為「慘業」，從面板、太陽能模組，到LED，甚至是2015年的DRAM，號稱是四大慘業，然而這四個產業都有一個共同的特質：大陸形成國家隊，用國家補貼，把整個產業殺成紅海。

最慘的則是面板，2006年奇美集團創辦人許文龍說，面板產業是他一生僅見百年以來最好的產業，沒想到，很快殺成紅海，2009年奇美以2.05兌換一股群創，但去年群創光電慘虧279.9億元，友達虧損211億元，但陸廠京東方仍賺75億人民幣，南韓的三星，LGD大尺寸面板也退出市場。

太陽能電池模組也很慘，謝金河提到，台灣的益通曾經漲到1205元，最後變成壁紙下市，茂迪最高漲到965元，最慘跌到3.84元，很多太陽光電公司不是合併，就是下市；再來是被三安光電及木林森打趴在地的LED產業；另外包括DRAM，在2015年從茂德倒閉，到爾必達破產，力晶半導體下市，同樣淪為「慘業」的代表作。

謝金河強調，在投資市場，投資人要留心所有大陸強勢產業，很可能因為國家補貼帶來價格殺戮戰，而這次美國晶片戰爭很可能是救起整個產業的重要關鍵，也許若干年後會看得更清楚。

下一個是電動車、電池及充電椿，謝金河說這些也是大陸橫掃世界無敵手的產業，像去年小鵬賠106.28億人民幣、蔚來虧169.31億人民幣、理想虧23.4億人民幣，只有比亞迪獲利，大陸的電動汽車產業老早已殺到紅海。

謝金河文末總結，這次AI伺服器的熱效應，其實也給市場一個很大的啓發，避開大陸殺戮，這個產業才有大機會！

（中時新聞網 邱怡萱）

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