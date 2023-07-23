王健林為償債 轉讓北京萬達投資49%股權

中國儒意23日公布，集團旗下的上海儒意以人民幣（下同）22.62億元為代價，受讓北京萬達文化產業集團（北文）持有的北京萬達投資（北投）49％之股份。股權轉讓完成後，上海儒意將直接持有北投49％之股份。北投將不會作為公司的附屬公司，其財務業績不會併入公司的綜合財務報表。公司股份周一復牌。

中國儒意表示，公司對北投的財務表現及未來前景持有正面看法。通過收購北投的49％的股權，公司將作為被動投資者間接持有上市投資，相應地可增加公司對有價值及吸引力的投資的持股，通過高質量資產擴大公司投資組合，進而提高公司之投資回報，並最終讓股東整體受益。

北文主要從事電影放映製作、大型舞台演藝、電影科技娛樂、連鎖文化娛樂、報刊傳媒等業務；為大連萬達集團的全資附屬公司，大連萬達集團由大連合興投資有限公司及王健林分別持有99.76％及0.24％之股份，而大連合興投資有限公司由王健林及王思聰分別持有98％及2％之股份。北投主要從事投資控股；由北文及王健林分別持有98.8％及1.2％之股份。

澎湃稍早引述消息人士報導，萬達集團董事長王健林將萬達投資49％的股權轉讓予儒意影視。知情人士指出，此次萬達集團將出售的資金用於償還23日到期的4億美元債本金。

訊息查詢平台天眼查股權資料顯示，有關轉讓已完成，7月20日，公司完成投資人變更。完成前，王健林及萬達集團旗下萬達文化產業共同擁有萬達投資的全部股權。完成後，萬達投資由萬達文化產業持股49.8％，儒意影視持股49％。

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