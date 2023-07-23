中企稱霸東南亞電動車市場 Q1市占近75％

市場研究機構 Counterpoint發佈的最新報告指出，中國汽車製造商已完全主導了東南亞快速增長的電動汽車市場，在2023年第一季度統計數字顯示，東南亞市場銷售的電動車有3/4來自中國。

《芯智訊》引述Counterpoint分析師古普塔（Abhilash Gupta）的話說，中國汽車廠商正在東南亞地區快速增長，超越了所有的競爭對手，市場占有率從1年前的38％增加到近75％。

Counterpoint表示，泰國是東南亞主要的區域汽車製造中心，該國第一季的電動汽車銷量占整個東南亞的79％。泰國正向消費者提供電動車購置獎勵措施，並向汽車製造商提供補貼，以在當地生產更多電動汽車。目前包括長城汽車、比亞迪等中國廠商都已在泰國進行生產投資，泰國政府也為電動車產業訂下目標，預計到2030年將其年產量250萬輛的汽車中約30％轉化為電動車。

據Counterpoint提供的資料顯示，在今年一季度，整個東南亞地區電動汽車占乘用車總銷量的比例從去年同期的0.3％升至今年的3.8％；依車型來看，比亞迪ATTO 3、合眾哪吒（Neta) V和特斯拉的Model Y是最受歡迎的車型。

Counterpoint預計，隨著中國電動車產品的不斷擴大，電動車占東南亞汽車總銷量的比率到今年底可能會達到6％。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中國車企引領東南亞電動汽車市場：一季度份額已接近75%！

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