酪農急瘋了！這國經濟慘「沒人買牛奶」

大陸經濟復甦不如預期，對國內外各大產業都有不同程度的衝擊，消費者為了省錢減少支出，使得乳製品的銷量衰退，大陸酪農業面臨2008年三聚氰胺事件後最慘的一年，養殖虧損超過6成，讓中小業者不得不選擇殺牛止血。

第一財經報導，大陸奶業協會名譽會長高鴻賓19日在「奶業發展戰略論壇」上表示，目前無論時加工業還是畜牧業都面臨嚴重的困難，疫情三年受到消費者需求快速增加，企業開始大量投資，但從去年下半年到今年開始，消費出現疲軟，價格持續探底的同時，糧食成本卻走高，讓企業面臨巨大的壓力。

河北一家大型牧場負責人徐剛就表示，「我們牧場的收購價格已經跌到每公斤3.6元人民幣了，已經比成本價還低，目前牧場已經採取殺牛的措施，加速淘汰低產牛，用出售淘汰牛隻的方式彌補虧損，要先想辦法活下來。」

國家酪農產業技術體系首席科學家李勝利也提到，目前上游的虧損已經超過6成，預計今年鮮乳過剩量會達到110萬噸，未來幾個月是牧場能否存活下去的關鍵期，因為國內各地高溫乾旱，讓糧草價格上漲，另外還有銷售困難與資金緊張的問題，考驗各廠商的運作能力。

對於未來前景，高鴻賓提到，奶製品的消費成長與民眾的收入水準呈現正相關，全球景氣不如預期是每個產業共同的壓力，要提升生產效率、降低成本及擴大市場突圍。

（中時新聞網 郭宜欣）

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