阿里2023財年淨利激增39％

大陸電商巨頭阿里巴巴21日晚間公布，2023財年（截至3月31日）營收年增2％至人民幣（下同）8,686.87億元，淨利年增39％至655.73億元。阿里梳理各業務過去一年的發展，被市場視為3月底啟動「1＋6＋N」組織變革後，各業務從集團獨立前所交出的成績單。

港股上市的阿里巴巴21日股價收報港幣91.3元，漲2.01％，今年迄今，阿里股價累計僅小漲3.0％。

界面新聞報導，阿里巴巴集團董事會主席兼執行長張勇21日在2023財年報告中，發表卸任前最後一封致股東的信。信中指出，過去一年，大陸消費者業務已達到服務10億消費者的里程碑。此外，阿里雲智能集團目前是全球第三、亞太第一的雲端運算公司，截至3月底在全球28個區域開放86個可用區，服務全球400多萬客戶，包括80％的大陸科技創新企業、60％的國家級專精特新小巨人企業、55％的A股上市公司。

另外，阿里國際數字商業集團則服務數億海外消費者，並觸及來自全球超過4,700萬名活躍中小企業買家。菜鳥2023財年日均處理跨境與國際包裹量超過400萬個。

張勇重申，在新的治理結構下，除了淘寶、天貓集團以外，其他業務集團和公司都可以在具備條件下獨立向市場融資，甚至走向獨立上市。而目前已有的明確計畫，包括雲智能集團將透過向股東分派股利，從阿里巴巴集團完全分拆並完成獨立上市。菜鳥和盒馬都將尋求各自的獨立上市，至於國際數字商業集團將尋求獨立對外融資。

另一方面，阿里巴巴高層人事出現變動。阿里巴巴年報顯示，菜鳥集團執行長萬霖、國際數字商業集團執行長蔣凡已成為阿里合夥人。