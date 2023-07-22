方星海與全球投資機構會談

三年疫情嚴厲封控與解封後中國經濟復甦疲軟，均重創外資對投資中國市場的信心。22日傳出，中國證監會副主席方星海21日與全球投資者舉行會晤，與會者包括紅杉資本中國基金創辦人及執行合夥人沈南鵬，以及一位華平投資的高層代表。

綜合外電22日報導，為了拉抬解封後的經濟加速成長，中國政府近期陸續推出諸多振興經濟的措施，中國證券投資基金業協會更在7月21日，罕見地舉辦面向全球大型投資機構與基金的研討會，並由方星海出席對談，設法再次提振外資對中國的信心。

該會議規模盛大，私募股權等海內外大型基金管理公司、主權財富基金和養老基金等投資人被邀請參與會議。知情人士透露，方星海21日會見一些全球創業投資和私募股權公司，詳細聽取他們對在中國投資的擔憂，而陪同方星海的還有其他證監會官員和中國證券投資基金業協會人士。

報導指出，當日會議上討論的話題包括中國政府可以採取什麼措施，以確保全球基金機構可以繼續投資中國。其中一位知情人士表示，業者當場對中國官員提出的訴求包括加快海外首次公開招股（IPO）註冊程序，加快在中國境內股票掛牌上市，以及放寬併購規定。知情人士指出，這種情況反映出中國政府非常渴望重振資本市場信心。Preqin數據顯示，今年上半年在中國的美元創投與私募股權融資規模僅55億美元，較2021年同期的276億美元相差甚遠。

該會議舉辦的最主要原因是基於疫後中國經濟復甦乏力，疊加中美制裁、台海局勢，以及中國政府近年強力整頓互聯網平台等，令市場對中國經濟前景的預期大幅衰退，不少外資今年內曾表態縮減對中投資。譬如，加拿大安大略教師退休基金會1月就暫停在中國私人資產直接投資。