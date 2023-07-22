女股神旗艦基金 清倉中國股票

有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）日前表示，由於開發中市場面臨經濟放緩挑戰，其管理近90億美元資產的旗艦基金：方舟創新ETF（ARKK），因預期中國經濟增長將顯著放緩，已經減持涉及中國股票的比重至零。

據基金行業數據公司晨星（Morningstar）資料顯示，資產總值90億美元的ARKK，其投資組合內已經沒有伍德一直看好的科技企業，包括特斯拉、Coinbase、Roku、Zoom等。近期ARKK表現出色，主要資產從利率上升所引發的大幅虧損中反彈。截至21日收盤，2023年以來ARKK累計大漲57％。

CNBC報導，伍德於20日在預先錄製的投資者網路研討會中表示：「就像我們在熊市期間一貫的做法，我們曾把策略集中在最看好的股票上，尤其是中國股票。」但目前至少在旗艦策略中，沒有對中國的風險敞口。

ARKK曾經持有中國科技巨頭騰訊、房地產網站貝殼找房的股份。伍德指出，對於中國對疫情的初步反應留下深刻印象，因此其在中國和其他新興市場的投資在2020年達到約25％。但自從中國政府開始透過打擊超級富豪和科技業來加強對經濟的控制後，伍德改變對中國的立場。

伍德表示，特別擔心中國房市，因為中國在經歷十多年的快速擴張後，背負鉅額債務。伍德說：「它促成約15年的兩位數實際GDP增長....，這樣的增長可以掩蓋很多罪惡。」

不過，方舟投資的一些較次要基金，包括ARK金融科技創新ETF（ARKF），仍持有中國電商巨頭京東的少量股份，但其已拋售拼多多、騰訊等其他中國公司的股票。

另一方面，當前多家國際金融機構對中國經濟的看法持審慎態度。高盛投資策略組長Sharmin Mossavar-Rahmani指出，目前中國經濟正面臨顯著逆風，多個重要支柱如房地產、基礎建設、投資及出口已不如以往，同時中國也面臨不少政策不確定性。