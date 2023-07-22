四川限電 衝擊鋼鐵化工業

夏季熱浪再次威脅依賴水力供電的大陸四川省，日前當地已開始輪流限電，鋼鐵、化工業者首當其衝，外國企業也未能倖免。分析指出，四川今夏仍將遭遇750萬千瓦峰值電力缺口，加上成都世大運28日登場，外界正密切關注四川供電的後續變化。

綜合外媒22日報導，受到極端氣候影響，每年夏季開始成為四川確保供電的惡夢。2022年夏季因降雨驟減，致使依賴水電的四川電力緊缺，迫使工廠停工。四川官方統計，今年因降雨量低於正常水準，6月份水電供應量年減約40％。與此同時，酷暑導致用電量猛增，7月10日創下單日最高紀錄。

今夏四川仍面臨750萬千瓦峰值電力缺口的風險，隨著世大運28日在成都開幕（賽期至8月8日），為了減少能源消耗，四川官方已指示企業限制工廠營運。譬如，水泥製造商暫停生料廠的營運，並將工作時間改為僅在7月5日至8月10日的晚上。

另外，鋼鐵生產商21日起也將某些流程中的用電量減少20％～30％；樂山等生產中心的太陽能電池板單晶矽產量，預計7月將下降10％～30％。外資企業也未能倖免，成都世大運會場附近的一家汽車工廠將在賽事期間暫停經營或減產，另一家外資工廠被告知，如果供應短缺可能會停電。許多企業已經備妥發電機並建立零部件和產品庫存。

當地台商表示，受到7月上旬四川山區仍有雨水進帳，以及全球經濟疲軟使得企業訂單量減少下，目前供電形勢比起去年夏季有所緩和，但四川官方開始要求業者限電節電，譬如商辦大樓空調不得低於攝氏26度，並要求業者錯峰生產。但水電屬於「看天吃飯」，如果後續出現去年那般的久旱不雨，供電形勢仍舊不好說。

四川是大陸少數進行綠電最徹底的省份之一，約80％的電力來自水電，但也因此受制氣候變遷。官方正計畫到2025年時大幅提升太陽能建設，降低對水電的依賴。而為了避免今夏供電出狀況，四川官方今年稍早與寧夏、甘肅和陝西簽署電力採購合約，6月份甚至遠從2千多公里外的黑龍江省購電，傳輸網路也進行升級。中國鐵塔、國家電網也大力推動儲能設施建設。