中國父母育兒再出招 卷出谷愛凌2.0

中國家長在教育子女方面，向來以「往死裡卷」聞名，這其中，又以北京海淀區的「虎爸虎媽」為最，被稱為「卷王之王」。就像網路上流傳的一句話，「孩子5歲，英語詞彙量只有3,000，是不是不太夠？」

而這一代的中國家長，早就卷出國門，從北京海淀，一路卷到了舊金山灣區。加州的中國家長們養娃的方式，和中國家長並沒有不一樣，主打一個提前規劃：孩子3歲就想辦法為其申請最好的幼稚園。

只有優秀還不夠 要「不一樣」的優秀

但慢慢的，這些中國家長發現，從小精心培養的孩子，不管成績、簡歷多麼亮眼，被送到各個長春藤名校的招生處後，並不怎麼獲得青睞。有人點出原因：在這些頂尖藤校看來：亞裔孩子都很棒，但棒得千篇一律。

美國的大學最看重的，是一個學生能給學校帶來什麼，是優秀的人脈資源？還是不可取代的經歷？換句話說，在美國想要申請到好學校，你不僅要優秀，還要優秀得有特點。

舉例，芝加哥大學官網公布的優秀學生中，有的從小就喜歡修汽車，上大學前已是一名成功的汽車銷售；有的喜歡當記者，高二就給「紐約時報」寫特稿；還有的，從小就是戶外探險達人，一直熱衷於環保事業。

山轉路也轉 虎爸虎媽開啓2.0模式

在得知名校的招生傾向改變後，灣區的中國爸媽，便立刻跟緊形勢，改變了自己培養子女的方式，進入「2.0」時代。而這兩年，很多灣區中國學生就都走上了「體育特長」這個賽道。

因為在美國，體育好的孩子在升學時極度吃香，同樣的成績申請哈佛大學，普通學生的錄取率僅16％，而體育生的錄取率卻能高達83％。而且大部分的體育生都有獎學金可拿，平均一年1.8萬美元。

而體育這條路它真的管用，去年北京冬奧自由式滑雪女子大跳台項目金牌得主、中美混血谷愛凌就是證明。去年北京冬奧會後，當其他人都在感嘆谷愛凌的人生履歷時，灣區的中國家長則在琢磨：如何讓我家孩子成為下一個谷愛凌？

不能輸在起跑點 無論代價有多高

於是，某機構去年在灣區開設專門針對孩子的滑雪培訓班，每小時1,000美元，剛推出就被家長們搶走了所有名額。而更小的中國孩子，則有體操課和「核心肌肉訓練課」在等著他們。

難怪有家長感嘆，說在中國國內，父母見面之後聊的是「你家孩子背了多少單詞，會背多少古詩」，而到了北美，聊天內容則變成了「你家孩子學什麼體育項目，在哪個場地」。只能說，教養小孩也必須與時俱進、因地制宜。